Yılın ilk 6 ayında en çok kazandıran belli oldu! Dolar, altın, euro, Borsa İstanbul, gayrimenkul... Sadece o enflasyonu aştı

BORSADA DALGALANMALAR NEDEN YÜKSEK?

1- Para girişi sınırlı.

2- Enflasyonun yükselmesi ile resesyon endişeleri yükseldi.

3- Piyasadan yabancı çıkışı var. Borsada ise yabancı payı geriliyor. Haziran başında yüzde 35,18 olan yabancı payı yüzde 33,63'e gerilemiş durumda. Yabancı payı 27 Haziran'da yüzde 33,49'a kadar indi.

4- Piyasalar olası bir düşüşe karşı robot emirlerle güvenli marjlara çekiliyor.

5- Enflasyonist kaygılar yüksek. Alternatif getiri arayışları paranın belli enstrümanlara park etmesine neden oluyor.