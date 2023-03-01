SSK, Bağ-Kur, 4C emekli memur maaş ödeme tarihleri ve LİSTESİ 2023! Mart ayı EMEKLİ, MEMUR maaşları ne zaman yatacak, erken yatar mı?

Emekliler sık sık emekli maaşları erken yatacak mı, ne zaman ödenecek sorgusu yapıyor. Şubat ayında emekli maaşları erken ödenmişti. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler tüm Türkiye'de büyük hüzne sebep olurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da harekete geçti. Buna göre emekli maaşlarının erken yatırılmasına karar verildi. Gözler bu kez Mart ayına çevrildi. Peki Mart ayı emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli, memur maaşları erken yatar mı? İşte 4A-4B-4C emekli, memur maaşları ödeme TAKVİMİ 2023!