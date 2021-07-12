Yıldırım gibi çakılmıştı böylesi resmen ateşten gömlek! Altın fiyatları şoktan şoka sokacak! Uzman isim uyardı: Yaz sonu en az...
2-3 aylık sürece bakıldığında altın fiyatlarının bir düşmesi bir çıkması yatırımcısının kafasını karıştırdı. Sık sık takip edilen altın fiyatlarında dikkat çeken hareketlilik görülmesi acaba altını mı bozdursam mı yoksa kenarda köşede kalmaya devam mı etse düşüncesini akıllara getiriyor. Yaşanan bu gitgeller nedeniyle uzman isimler altın fiyatlarıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirerek fiyatların gidişatı hakkında analizler yapıyor. Haziran ayında peş peşe düşüş yaşayan gram altının fiyatı sıkı takibe alındı. Cuma günü dolar kurundaki düşüşü altının ons fiyatındaki yükselişin dengelemesiyle yatay seyreden gram günü 503,5 liradan tamamlanmıştı. Uzmanlar altın yatırımcısını fiyatların seyriyle uyardı.
Yıldırım gibi çakılmıştı böylesi resmen ateşten gömlek! Altın fiyatları şoktan şoka sokacak! Yüz binlerce kişi yatırım amacıyla gram, çeyrek altın alımı yapıyor ya da farklı türden değerli metalleri tercih ediyor. Bu kapsamda günün belirli saatlerinde fiyatlarda yaşanan değişimleri mercek altına alıyor. Son haftalarda yaşanan peş peşe düşüş ve yükselişler baş döndürdü. Bugün altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 501 lira seviyesinde işlem görüyor. Yaşanan son gelişmelerin hemen sonrasında uzmanların yaptığı yorumlar dakika dakika takip ediliyor.
- 2020'nin yaz aylarında altının ons fiyatının 2.075 dolar, altının gram fiyatının 540 liraya yükseldiğini gördük. 2021'e altının ons fiyatı 1.898 dolar, altının gram fiyatı 451 liradan başlamıştı. 2021'in ilk haftasını yükseliş isteğinde başlayan altın fiyatlarında düşüş trendinin başladığını gördük.