Yıldırım gibi çakılmıştı böylesi resmen ateşten gömlek! Altın fiyatları şoktan şoka sokacak! Uzman isim uyardı: Yaz sonu en az...

2-3 aylık sürece bakıldığında altın fiyatlarının bir düşmesi bir çıkması yatırımcısının kafasını karıştırdı. Sık sık takip edilen altın fiyatlarında dikkat çeken hareketlilik görülmesi acaba altını mı bozdursam mı yoksa kenarda köşede kalmaya devam mı etse düşüncesini akıllara getiriyor. Yaşanan bu gitgeller nedeniyle uzman isimler altın fiyatlarıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirerek fiyatların gidişatı hakkında analizler yapıyor. Haziran ayında peş peşe düşüş yaşayan gram altının fiyatı sıkı takibe alındı. Cuma günü dolar kurundaki düşüşü altının ons fiyatındaki yükselişin dengelemesiyle yatay seyreden gram günü 503,5 liradan tamamlanmıştı. Uzmanlar altın yatırımcısını fiyatların seyriyle uyardı.

12.07.2021 11:22 - Son Güncelleme: 12.07.2021 11:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





