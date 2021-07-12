Hesapları kontrol etmeye başlayın! En düşük 2.902 TL yatırılacak! Başvurmaya gerek bile yok…

Temmuz ayı başında memurlara ve emeklilere yapılan zam sonrası gözler maaşların ne zaman ödeneceğine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş ödeme tarihi geldi. Bu yıl Temmuz ayı içerisinde yer alan Kurban Bayramı nedeniyle maaşların erken ödeneceği açıklanmıştı. Ödenen maaşlar aynı zamanda 1100 TL ikramiye ile birlikte yatacak. Böylelikle en düşük miktar 2.902 TL'ye çevrildi. Peki; en düşük maaş ne kadar olacak? İşte SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaş ödemesinde hesaplara yatırılacak miktarlar!