Hesapları kontrol etmeye başlayın! En düşük 2.902 TL yatırılacak! Başvurmaya gerek bile yok…
Milyonlarca kişi Temmuz ayı maaşına kavuşuyor. Vatandaşlara ikramiyelerle birlikte maaş ödemesi yapılacak. İlk ödeme 13 Temmuz günü başlıyor. Temmuz ayı vatandaşların bayram ayı olacak. Maaşların yanı sıra ödenen ikramiyelerle cepler rahatlayacak. Ayırca maaşlarını 1-5 Temmuz arasında çekmiş olan kişiler de zam farkını alabilecek. Yapılan son zam sonrası en düşük tarım Bağ-Kur emeklisinin maaşı 1.802 TL'ye çıkmıştı. 1100 TL promosyon ödemesiyle birlikte bu miktar 2.902 TL'ye çıkacak. İşte, Temmuz ayı emekli maaş ödemeleri hakkında merak edilen bilgiler!
Temmuz ayı başında memurlara ve emeklilere yapılan zam sonrası gözler maaşların ne zaman ödeneceğine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş ödeme tarihi geldi. Bu yıl Temmuz ayı içerisinde yer alan Kurban Bayramı nedeniyle maaşların erken ödeneceği açıklanmıştı. Ödenen maaşlar aynı zamanda 1100 TL ikramiye ile birlikte yatacak. Böylelikle en düşük miktar 2.902 TL'ye çevrildi. Peki; en düşük maaş ne kadar olacak? İşte SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaş ödemesinde hesaplara yatırılacak miktarlar!