Migroskop fırsatları için son 2 gün! Migros aktüel ürünler kataloğunda bayram coşkusu yaratacak tatlı indirimler!
Yoğun ilgi gören Migroskop fırsatları için son 2 gün kaldı ve bu fırsatlardan faydalanmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor. En çok ziyaret edilen marketler zincirinden biri olan Migros'lar belirli tarihlerde geniş kategorilerde ürünlerde indirimler sunuluyor ve 1-14 Temmuz kataloğunun bitmesine az bir zaman kaldı. Henüz incelememiş olanlar için kataloğu haberimizde derledik. Migros aktüel ürünler kataloğunda bayram coşkusu yaratacak indirimler var. Liste yaparak alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.
Yoğun ilgi gören Migroskop fırsatları için son 2 gün kaldı ve bu fırsatlardan faydalanmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor. En çok ziyaret edilen marketler zincirinden biri olan Migros'lar belirli tarihlerde geniş kategorilerde ürünlerde indirimler sunuluyor ve 1-14 Temmuz kataloğunun bitmesine az bir zaman kaldı. Henüz incelememiş olanlar için kataloğu haberimizde derledik. Migros aktüel ürünler kataloğunda bayram coşkusu yaratacak indirimler var. Liste yaparak alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.
2021 yılı Kurban Bayramı'na az bir zaman kala vatandaşlar hazırlıklarını yapmaya başladı. Bayram şekerlerinden çikolatalarına, yazın gelmesiyle birlikte piknik ürünlerinden mangal malzemelerine, bahçe ürünlerinden beyaz eşyaya, televizyona, gıda ürünlerine daha pek çok kategorideki seçeneklere uygun fiyatlarla sahip olmanız mümkün. 14 Temmuz tarihinde sona erecek olan Migroskopğ fırsatları için son 2 gün kaldı. İşte Migros aktüel ürünler kataloğu…