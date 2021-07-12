Migroskop fırsatları için son 2 gün! Migros aktüel ürünler kataloğunda bayram coşkusu yaratacak tatlı indirimler!

Yoğun ilgi gören Migroskop fırsatları için son 2 gün kaldı ve bu fırsatlardan faydalanmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor. En çok ziyaret edilen marketler zincirinden biri olan Migros'lar belirli tarihlerde geniş kategorilerde ürünlerde indirimler sunuluyor ve 1-14 Temmuz kataloğunun bitmesine az bir zaman kaldı. Henüz incelememiş olanlar için kataloğu haberimizde derledik. Migros aktüel ürünler kataloğunda bayram coşkusu yaratacak indirimler var. Liste yaparak alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.