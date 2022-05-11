Yılda 4 kere ödeme yapılacak! 1.298,63 TL tutarında aylık veriliyor! Temmuz ayında bir zam daha geliyor
Ülke sınırları içerisinde yaşayan ve engel durumu veya yaşlılık durumu sebebi ile kendi bakımlarını yapamayan vatandaşlara, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan destek haberi geldi. Kurum, yaşlı ve engelli projeleri kapsamında hem nakdi olarak hem de fiziksel olarak yardımların yapılacağını duyurdu.
11.05.2022 11:03 - Son Güncelleme: 11.05.2022 11:03
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 20'ye yakın sosyal yardım modeli ile ülke sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaşım sağlamakta ve ilgili yardımlarını hem de nakdi olarak hem de diğer başlıklar altında hizmete sunmaktadır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yaşlı ve Engelli Bakım Projeleri (Vefa Projeleri)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Yaşlı ve Engelli Bakım Projeleri" başlığı altında ilgili gruplarda yer alan vatandaşlara hizmet sunmaktadır.