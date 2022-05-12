Emeklilere koşulsuz şartsız 3.000 TL para yatıyor! İkramiye sonrası 13 milyon emekliye ek ödeme az önce başladı: Borçlar bertaraf edilecek!

Bankaların emeklilere özel maaşa ek ödemeleri tam gaz devam ediyor. Kefilsiz, geri ödemesiz ve ek koşulsuz olarak 3.000 TL'ye kadar verilen ek nakit desteği, sadece emekli maaşını taşıma şartı ile sağlanıyor. Emeklilere yapılan zamlar sonrasında artan bankaların emekli promosyon yüzdeleri, maaşını ilgili bankalara taşıyanlara cazip seçeneklerle sunuluyor. Maaş taşıma işlemlerini tamamlayan emekliler maaşına ek nakit desteği alabileceği gibi birçok bankacılık ürün ve hizmetinden de ayrıcalıklı şekilde yararlanabilecek. İşte Mayıs ayı en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi!