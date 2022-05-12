Dolar, altın, Bitcoin yükselir mi, düşer mi? Yükselişi baş döndürecek, fırtına kopacak! Dolar ve altın kahini olarak bilinen İslam Memiş'ten bomba yorum!

Dolar ve altın kahini olarak bilinen İslam Memiş'ten bomba yorum geldi. Dolar ve altında özellikle son günlerde yaşanan dalgalanmaların ardında piyasalarda hareketli dakikalar yaşanıyor. Dolar 15,32 seviyelerine kadar yükseldi. Gram altın ise 910 TL seviyelerinde işlem görmeye başladı. Bu kapsamda piyasalarda gözler ABD enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Peş peşe yaşanan gelişmelerin ardından dolar ve altındaki yükselişin nedeni merak konusu oluyor. Öte yandan Bitcoinde yaşanan ani düşüş "Bugüne kadar böylesine şahit olunmadı!" yorumlarının yapılmasına neden oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalardaki son gelişmelerin hemen sonrasında dolar, euro, kripto para, altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Peki, altın yükselir mi, düşer mi? Dolar enflasyon verilerinin ardından ne kadar oldu? İşte piyasaya dair son gelişmeler ve uzman yorumu!