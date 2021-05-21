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Yılda 3.900 lira hesabınıza anında ödeniyor! PTT'ye yatıyor! Hak sahiplerinin bu ödemeden haberi bile yok! İşte tüm detaylar

Peş peşe açıklama yapıldı! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Yılda 3.900 lira hesabınıza anında ödeniyor! Ülkemiz sosyal bir devlet olduğu için ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlar sunmaya devam etmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile yardıma muhtaç vatandaşlara yardım etmek mümkün olmaktadır. Türkiye'de çalışmayan kadın oranı oldukça yüksek. Bu nedenle sosyal yardımlarda hak sahiplerinin yüzde 61'ini kadınlar oluşturuyor. 'Eşi vefat eden kadınlara yönelik yardım programı' da kadınlara yoksulluktan daha fazla etkilendikleri gerçeğinden yola çıkılarak verilen desteklerden biri.

21.05.2021 08:31 - Son Güncelleme: 21.05.2021 08:31
Yılda 3.900 lira hesabınıza anında ödeniyor! PTT'ye yatıyor! Hak sahiplerinin bu ödemeden haberi bile yok! İşte tüm detaylar

Devlet, yaşlıya, engelliye, anneye çeşitli isimler altında çok sayıda destekte bulunuyor. Yardım sağlanan bir kesim de hiçbir sosyal güvencesi olmayan kadınlar.

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Yılda 3.900 lira hesabınıza anında ödeniyor! PTT'ye yatıyor! Hak sahiplerinin bu ödemeden haberi bile yok! İşte tüm detaylar

2 AYDA BİR 650 LİRA

Eşi vefat eden kadınlara yönelik yardım yüzde 36 zamlanarak iki ayda bir 650 liraya çıktı.

Yılda 3.900 lira hesabınıza anında ödeniyor! PTT'ye yatıyor! Hak sahiplerinin bu ödemeden haberi bile yok! İşte tüm detaylar

Yani aylık tutar 325 lira. İhtiyaç sahibi kadının eline yılda ise 3.900 lira geçiyor.

Yılda 3.900 lira hesabınıza anında ödeniyor! PTT'ye yatıyor! Hak sahiplerinin bu ödemeden haberi bile yok! İşte tüm detaylar

Bu da eşi hayatta olmayan kadının, kimseye muhtaç kalmadan önemli ihtiyaçlarını karşılayabilmesine yardımcı oluyor.

Yılda 3.900 lira hesabınıza anında ödeniyor! PTT'ye yatıyor! Hak sahiplerinin bu ödemeden haberi bile yok! İşte tüm detaylar

Ödemeden yaklaşık 170 bin kadın yararlanıyor. Eşi vefat eden ve sosyal güvencesi olmayan kadınlara sadece geçen yıl 377 milyon lira ödeme yapıldı.