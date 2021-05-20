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Çip krizi giderek derinleşiyor! Markalar tek tek üretimi durduruyor! Çip krizi otomobil fiyatlarını artıracak mı?

Koronavirüs döneminde baş gösteren ve otomotiv sektörünü derinden etkileyen çip krizi giderek derinleşiyor. Otomobil devleri tek tek üretim durdurma açıklamaları yaparken çip krizinin fiyatları nasıl etkileyeceği büyük merak konusu oldu. Peki çip krizi otomobil fiyatlarını artıracak mı? İşte detaylar…

20.05.2021 10:11 - Son Güncelleme: 20.05.2021 10:34
Çip krizi giderek derinleşiyor! Markalar tek tek üretimi durduruyor! Çip krizi otomobil fiyatlarını artıracak mı?

Pandemiyle birlikte dünya genelinde akıllı telefon ve tablet, 5G ağ ekipmanları ile oyun konsollarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticilerinin tedarik sıkıntısı zirveye ulaştı.

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Çip krizi giderek derinleşiyor! Markalar tek tek üretimi durduruyor! Çip krizi otomobil fiyatlarını artıracak mı?

Yerli üreticiler de dahil dünyanın farklı ülkelerindeki otomotiv tesislerinde tedarik sıkıntılarından dolayı üretim durarken, yaşanan kayıpların boyutları da sürekli yükseliyor.

Çip krizi giderek derinleşiyor! Markalar tek tek üretimi durduruyor! Çip krizi otomobil fiyatlarını artıracak mı?

ZARAR 110 MİLYAR DOLAR
Susquehanna Financial Group'un araştırmasına göre, çip siparişleri ve teslim edilme süresi arasındaki fark 17 haftaya kadar çıkarak tehlikeli bir seviyeye çıktı.

Çip krizi giderek derinleşiyor! Markalar tek tek üretimi durduruyor! Çip krizi otomobil fiyatlarını artıracak mı?

Bu 2017 yılında verilerin toplanmaya başlamasından beri en uzun teslimat süresi oldu. Araştırmaya göre sadece yarı iletken krizinin global ölçekte otomotivde 3.9 milyon adetlik üretim kaybına bunun da 110 milyar dolarlık zarara neden olacağı tahmin ediliyor. Üretim kaybıyla oluşacak bu zararın ve artan maliyetlerin fiyatlara yansıması bekleniyor.

Çip krizi giderek derinleşiyor! Markalar tek tek üretimi durduruyor! Çip krizi otomobil fiyatlarını artıracak mı?

SATIŞLAR %5 DÜŞECEK
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de dün yayınladığı raporda çip sıkıntısının otomobil üreticilerinin tahmini yıllık satışlarının yüzde 5'ine mal olacağını bildirdi.