Çip krizi giderek derinleşiyor! Markalar tek tek üretimi durduruyor! Çip krizi otomobil fiyatlarını artıracak mı?

Bu 2017 yılında verilerin toplanmaya başlamasından beri en uzun teslimat süresi oldu. Araştırmaya göre sadece yarı iletken krizinin global ölçekte otomotivde 3.9 milyon adetlik üretim kaybına bunun da 110 milyar dolarlık zarara neden olacağı tahmin ediliyor. Üretim kaybıyla oluşacak bu zararın ve artan maliyetlerin fiyatlara yansıması bekleniyor.