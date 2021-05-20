Çip krizi giderek derinleşiyor! Markalar tek tek üretimi durduruyor! Çip krizi otomobil fiyatlarını artıracak mı?
Koronavirüs döneminde baş gösteren ve otomotiv sektörünü derinden etkileyen çip krizi giderek derinleşiyor. Otomobil devleri tek tek üretim durdurma açıklamaları yaparken çip krizinin fiyatları nasıl etkileyeceği büyük merak konusu oldu. Peki çip krizi otomobil fiyatlarını artıracak mı? İşte detaylar…
20.05.2021 10:11
- Son Güncelleme: 20.05.2021 10:34
Bu 2017 yılında verilerin toplanmaya başlamasından beri en uzun teslimat süresi oldu. Araştırmaya göre sadece yarı iletken krizinin global ölçekte otomotivde 3.9 milyon adetlik üretim kaybına bunun da 110 milyar dolarlık zarara neden olacağı tahmin ediliyor. Üretim kaybıyla oluşacak bu zararın ve artan maliyetlerin fiyatlara yansıması bekleniyor.