Sıfır sıkıntı! Artık borcunuz var diye üzülmeyin! Ucuz kredi müjdesi geldi! 100.000 TL veriliyor! 6 ay ödemesiz 24 ay vadeli...

Son dakika haberleri: Ucuz kredi ihtimali ile 100 bin ilave istihdam sağlanacağı düşünülüyor. Sağlanan kredi faiz veya kâr payı takviyesi, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay zamanla uygulanacak. Her yeni istihdam için 100 bin liralık kredi kullandırılacak. Krediler ilk 6 ay ödemesiz olup 24 ay vadeli olacak. Kredi Garanti Fonu, kredi almak isteyip banka tarafından kredi verilmesi uygun bulunan, gelişim vaat eden; ancak kefil bulamayan KOBİ'ler ve KOBİ dışı işletmelere belirli şartlar altında kefil olarak kredi almalarını sağlayan, teminat yetersizliği sorununu çözen finansal destek kurumudur.

21.05.2021 08:34 - Son Güncelleme: 21.05.2021 08:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





