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Sıfır sıkıntı! Artık borcunuz var diye üzülmeyin! Ucuz kredi müjdesi geldi! 100.000 TL veriliyor! 6 ay ödemesiz 24 ay vadeli...

Son dakika haberleri: Ucuz kredi ihtimali ile 100 bin ilave istihdam sağlanacağı düşünülüyor. Sağlanan kredi faiz veya kâr payı takviyesi, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay zamanla uygulanacak. Her yeni istihdam için 100 bin liralık kredi kullandırılacak. Krediler ilk 6 ay ödemesiz olup 24 ay vadeli olacak. Kredi Garanti Fonu, kredi almak isteyip banka tarafından kredi verilmesi uygun bulunan, gelişim vaat eden; ancak kefil bulamayan KOBİ'ler ve KOBİ dışı işletmelere belirli şartlar altında kefil olarak kredi almalarını sağlayan, teminat yetersizliği sorununu çözen finansal destek kurumudur.

21.05.2021 08:34 - Son Güncelleme: 21.05.2021 08:34
Sıfır sıkıntı! Artık borcunuz var diye üzülmeyin! Ucuz kredi müjdesi geldi! 100.000 TL veriliyor! 6 ay ödemesiz 24 ay vadeli...

Kredi arayışı içinde olan binlerce işletmeye iyi haber geldi. Hükümetin ilave istihdam sağlayan işletmeler için planladığı ucuz maliyetli kredinin 100 bin istihdam sağlaması bekleniyor. Yüz binlerce işletmenin ucuz krediden yararlanması planlanıyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika olarak duyurduğu kredi müjdesi gelişmesinin ayrıntıları...

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Sıfır sıkıntı! Artık borcunuz var diye üzülmeyin! Ucuz kredi müjdesi geldi! 100.000 TL veriliyor! 6 ay ödemesiz 24 ay vadeli...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi, ekonomide istihdam temelli kalkınmanın yeni bir kapısı daha aralanmış oldu.

Sıfır sıkıntı! Artık borcunuz var diye üzülmeyin! Ucuz kredi müjdesi geldi! 100.000 TL veriliyor! 6 ay ödemesiz 24 ay vadeli...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, 50'nin altında işçi çalıştıran 714 bin işletmenin ucuz krediden yararlanması bekleniyor. İlk planda 3.8 milyar, toplamda da 10 milyar liralık kredi çekilmesi bekleniyor.

Sıfır sıkıntı! Artık borcunuz var diye üzülmeyin! Ucuz kredi müjdesi geldi! 100.000 TL veriliyor! 6 ay ödemesiz 24 ay vadeli...

Faizden indirilecek tutarın yaklaşık 1.6 milyar lira olması hedefleniyor. Beş yeni istihdam yaratıp kredi kullanan işletmenin 100 bin liralık faizinden 80 bin 86 lira prim düşülecek. Böylece işletme sadece 20 bin liranın altında faiz ödemiş olacak.

Sıfır sıkıntı! Artık borcunuz var diye üzülmeyin! Ucuz kredi müjdesi geldi! 100.000 TL veriliyor! 6 ay ödemesiz 24 ay vadeli...

2022'YE KADAR DÜŞÜLECEK

Mikro, küçük ölçekli işletmelerin likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı desteklemek için ilave olarak işe aldıkları sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primleri 30 Haziran 2022'ye kadar kullandıkları kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşecek. Kredi garanti kurumlarınca kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşülen tutar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.