Sıfır sıkıntı! Artık borcunuz var diye üzülmeyin! Ucuz kredi müjdesi geldi! 100.000 TL veriliyor! 6 ay ödemesiz 24 ay vadeli...
Son dakika haberleri: Ucuz kredi ihtimali ile 100 bin ilave istihdam sağlanacağı düşünülüyor. Sağlanan kredi faiz veya kâr payı takviyesi, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay zamanla uygulanacak. Her yeni istihdam için 100 bin liralık kredi kullandırılacak. Krediler ilk 6 ay ödemesiz olup 24 ay vadeli olacak. Kredi Garanti Fonu, kredi almak isteyip banka tarafından kredi verilmesi uygun bulunan, gelişim vaat eden; ancak kefil bulamayan KOBİ'ler ve KOBİ dışı işletmelere belirli şartlar altında kefil olarak kredi almalarını sağlayan, teminat yetersizliği sorununu çözen finansal destek kurumudur.
Kredi arayışı içinde olan binlerce işletmeye iyi haber geldi. Hükümetin ilave istihdam sağlayan işletmeler için planladığı ucuz maliyetli kredinin 100 bin istihdam sağlaması bekleniyor. Yüz binlerce işletmenin ucuz krediden yararlanması planlanıyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika olarak duyurduğu kredi müjdesi gelişmesinin ayrıntıları...
2022'YE KADAR DÜŞÜLECEK
Mikro, küçük ölçekli işletmelerin likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı desteklemek için ilave olarak işe aldıkları sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primleri 30 Haziran 2022'ye kadar kullandıkları kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşecek. Kredi garanti kurumlarınca kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşülen tutar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.