Birçoğu bilmiyor SGK tek kalemde binlerce lira ödüyor! Emekli olamayanlara toplu para! Almanız oldukça basit

Emeklilik için tüm şartları sağlayan ancak prim eksiği bulunan tüm SGK kollarındaki vatandaşlar bu haktan yararlanabilecekler. 4/a ve 4/b kapsamında yer alan; eski adıyla SSK ve Bağ Kur sigorta kollarına mensup kişiler, aktif çalışma hayatında olmadıkları takdirde başvuru yapabilir. Emeklilik için gerekil olan sigortalılık süresi ve yaş şartlarının karşılanması yeterli olacaktır.

