Yılbaşından önce hesaplara aktarılacak! Ailelere PTT’den 1.100 TL ödeme yapılacak! Ayda 1 kez verilecek! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Aile Bakanlığı tarafından dar gelirlilere destek ödemeleri sağlanmaya devam ediliyor. Aralık ayının gelmesiyle beraber sosyal destek ödemelerinin ne zaman yatacağı da merak ediliyor. Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan ödemelerde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik gösteriyor. Peki, 1.100 TL ödemeden kimler yararlanacak? İşte detaylar!