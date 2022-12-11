DÜĞÜM ÇÖZÜLDÜ! 2023 kalem kalem 4A SSK, 4B Bağkur, Esnaf, Tarım emekli zammı tablosu! 1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emekli maaşları ne kadar olacak?

KİM, NE ALACAK?

Temmuz-Kasım enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 14..05 olurken, memurların ve memur emeklilerinin artışı da yüzde 15.11'e ulaştı. Bu doğrultuda en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 480 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 6 bin 996 liraya, esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 787 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 345 liraya yükselecek. Kesin oran için sadece Aralık enflasyon verisi kaldı. Artış merakla beklenirken, enflasyon tahminleri ipucu veriyor. İşte enflasyon ve ek iyileştirme tahminleri zam formülleri...