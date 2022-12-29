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Yılbaşı sonrası bankalar yürekleri hoplatacak! 14.500 TL emekli promosyonu! Garanti, Akbank, Yapıkredi 2023 promosyon miktarları...

2023 yılında bankalar tarafından verilecek promosyon ücretleri merak ediliyor. İşte yeni yıldaki banka promosyonları.

takvim.com.tr
29.12.2022 09:41 - Son Güncelleme: 29.12.2022 09:41
Yılbaşı sonrası bankalar yürekleri hoplatacak! 14.500 TL emekli promosyonu! Garanti, Akbank, Yapıkredi 2023 promosyon miktarları...

2023 emekli promosyonları hakkında araştırmalar hızlandı. Bankalar yeni yılda hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Emekli olmak isteyenler veya maaşını başka bankalara taşımak isteyenler için yeni kampanyalar ortaya çıkıyor. İşte 2023 emekli promosyonları ve konu hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yılbaşı sonrası bankalar yürekleri hoplatacak! 14.500 TL emekli promosyonu! Garanti, Akbank, Yapıkredi 2023 promosyon miktarları...

AKBANK

0 - 3 bin 499 TL arası maaş alanlar 4 bin 200 TL promosyon alacak.

3 bin 500 TL - 7 bin 499TL arası maaş alanlar 4 bin 850 TL promosyon alacak.

7 bin 500 TL - 9 bin 999 arası maaş alanlar 6 bin 250 TL promosyon alacak

10 bin TL ve üzeri maaş alanlar ise 7 bin TL promosyon alacak.

Yılbaşı sonrası bankalar yürekleri hoplatacak! 14.500 TL emekli promosyonu! Garanti, Akbank, Yapıkredi 2023 promosyon miktarları...

YAPI KREDİ

Emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma sözü veren kişiler için de 7 bin 500 TL'ye kadar promosyon verileceği öğrenildi.

Bir aylık net gelir bin 499 TL'ye kadarsa 4 bin 850 TL;

bin 500 TL 2 bin 499 TL arasındaysa 6 bin TL;

2 bin 500 TL'nin üzerindeyse 7 bin 250 TL nakit promosyon ödeneceği yapılan açıklamalar arasında yer aldı.

Yılbaşı sonrası bankalar yürekleri hoplatacak! 14.500 TL emekli promosyonu! Garanti, Akbank, Yapıkredi 2023 promosyon miktarları...

VAKIFBANK

Bir aylık emekli maaşı tutarı bin 500 TL'ye (bin 500 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500 TL,

bin 500 2 bin 500 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 TL,

2 bin 500 TL ve üzeri olanlara ise 3 yıl için toplam 750 TL promosyon ödemesi yapılacağı şeklinde verildi.

Yılbaşı sonrası bankalar yürekleri hoplatacak! 14.500 TL emekli promosyonu! Garanti, Akbank, Yapıkredi 2023 promosyon miktarları...

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

3.500 TL Altında Emekli Maaşı Alanlara: 3.000 TL

3.500 TL ile 7.500 TL Arasında Emekli Maaşı Alanlara: 3.500 TL

7.500 TL ile 10.000 TL Arasında Emekli Maaşı Maaşı Alanlara: 4.500 TL

10.000 TL ve Üzerinde Emekli Maaşı Alanlara: 5.000 TL

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