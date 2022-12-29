Yılbaşı sonrası bankalar yürekleri hoplatacak! 14.500 TL emekli promosyonu! Garanti, Akbank, Yapıkredi 2023 promosyon miktarları...
2023 yılında bankalar tarafından verilecek promosyon ücretleri merak ediliyor. İşte yeni yıldaki banka promosyonları.
29.12.2022 09:41 - Son Güncelleme: 29.12.2022 09:41
2023 emekli promosyonları hakkında araştırmalar hızlandı. Bankalar yeni yılda hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Emekli olmak isteyenler veya maaşını başka bankalara taşımak isteyenler için yeni kampanyalar ortaya çıkıyor. İşte 2023 emekli promosyonları ve konu hakkında merak edilenler...
YAPI KREDİ
Emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma sözü veren kişiler için de 7 bin 500 TL'ye kadar promosyon verileceği öğrenildi.
Bir aylık net gelir bin 499 TL'ye kadarsa 4 bin 850 TL;
bin 500 TL 2 bin 499 TL arasındaysa 6 bin TL;
2 bin 500 TL'nin üzerindeyse 7 bin 250 TL nakit promosyon ödeneceği yapılan açıklamalar arasında yer aldı.