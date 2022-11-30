Yılbaşı öncesi PTT’den 850 TL destek ödemesi! e-Devlet’ten formu doldurup onay almak yeterli! 12 ay boyunca verilecek! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Ekonomik durumu kötü olan vatandaşlara devlet tarafından verilen karşılıksız yardımlar gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Dar gelirli ailelere devlet desteğinin verilmesi için belirlenen şartların taşınıyor olması gerekiyor. Aile Bakanlığı tarafından sağlanan yardımlar önde geliyor ve bu kapsamda ailelere 850-1250 arası destek sağlanıyor. Peki, Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte merak edilenler ve başvuru detayları!