Kuruş kuruş zammı hesapladık! 3500, 4000, 5000 lira maaş alan emekliler... SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, esnaf, memur Temmuz-Ocak enflasyon zam farkı!
Emekli sandığı, esnaf, memur maaş ayrıntıları açıklanmaya başladı. Bilindiği gibi geçtiğimiz Temmuz ayında en düşük emekli maaşının 3500 TL tutarına çıkmasıyla birlikte yeni zam miktarları da merak ediliyor. 4000 TL ve 5000 TL maaş alan vatandaşlar yeni yapılacak olan maaşlarla birlikte 6000 TL bandında bir para alabilirler. Emeklilerin hangi grubunun ne kadar zam ne kadar maaş alacağı ayrı ayrı hesaplanıyor.
01.12.2022 12:29 - Son Güncelleme: 01.12.2022 12:29
SSK-BAĞKUR- Emekli Sandığı, esnaf ve memurların emekli aylığı maaşları artırılmaya başlandı. Zam farkının gün geçtikçe geniş standartlar dahilinde genişletilmesi imtiyazlarla dolu imkânlar dahilinde gerçekleşmesi bekleniyor. Temmuz- Ocak enflasyon zam farkının gelişim göstermesiyle birlikte 3500- 4000- 5000 lira maaş alan emeklilere zam imkânları gelmeye başladı.