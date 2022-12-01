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Haberler Ekonomi Kuruş kuruş zammı hesapladık! 3500, 4000, 5000 lira maaş alan emekliler... SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, esnaf, memur Temmuz-Ocak enflasyon zam farkı!

Kuruş kuruş zammı hesapladık! 3500, 4000, 5000 lira maaş alan emekliler... SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, esnaf, memur Temmuz-Ocak enflasyon zam farkı!

Emekli sandığı, esnaf, memur maaş ayrıntıları açıklanmaya başladı. Bilindiği gibi geçtiğimiz Temmuz ayında en düşük emekli maaşının 3500 TL tutarına çıkmasıyla birlikte yeni zam miktarları da merak ediliyor. 4000 TL ve 5000 TL maaş alan vatandaşlar yeni yapılacak olan maaşlarla birlikte 6000 TL bandında bir para alabilirler. Emeklilerin hangi grubunun ne kadar zam ne kadar maaş alacağı ayrı ayrı hesaplanıyor.

takvim.com.tr
01.12.2022 12:29 - Son Güncelleme: 01.12.2022 12:29
Kuruş kuruş zammı hesapladık! 3500, 4000, 5000 lira maaş alan emekliler... SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, esnaf, memur Temmuz-Ocak enflasyon zam farkı!

SSK-BAĞKUR- Emekli Sandığı, esnaf ve memurların emekli aylığı maaşları artırılmaya başlandı. Zam farkının gün geçtikçe geniş standartlar dahilinde genişletilmesi imtiyazlarla dolu imkânlar dahilinde gerçekleşmesi bekleniyor. Temmuz- Ocak enflasyon zam farkının gelişim göstermesiyle birlikte 3500- 4000- 5000 lira maaş alan emeklilere zam imkânları gelmeye başladı.

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Kuruş kuruş zammı hesapladık! 3500, 4000, 5000 lira maaş alan emekliler... SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, esnaf, memur Temmuz-Ocak enflasyon zam farkı!

Maaş alan emeklilere özel olanaklar dahilinde sunulacak olan imkanların her geçen gün geniş standartlarda sunulması kişilerin ilgisin artıran en önemli detaylar arasında bulunuyor.

Kuruş kuruş zammı hesapladık! 3500, 4000, 5000 lira maaş alan emekliler... SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, esnaf, memur Temmuz-Ocak enflasyon zam farkı!

Zam oranlarıyla beraber kişilere en az %15.91 oranında maaş miktarına yansıyacaktır. Bu oran birçok kişi çok iyi bir sonuç olarak değerlendirilirken bazıları bu artışı yeterli bulmuyor.

Kuruş kuruş zammı hesapladık! 3500, 4000, 5000 lira maaş alan emekliler... SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, esnaf, memur Temmuz-Ocak enflasyon zam farkı!

Memur emeklisi kaç para zam alacak?

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına dair enflasyon rakamlarını belirtti. Ekim'de enflasyon aylık yüzde 3,54, senelik yüzde 85,51 oldu.

Kuruş kuruş zammı hesapladık! 3500, 4000, 5000 lira maaş alan emekliler... SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, esnaf, memur Temmuz-Ocak enflasyon zam farkı!

Böylece memur ve emeklilerin alacakları zam farkları da netleşmeye başladı. Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların alacakları 4 aylık zam seviyesi belli oldu.

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