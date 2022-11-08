Yılbaşı öncesi ACİL ilan geldi: İŞKUR 10 bin 920 TL maaşla bekçi alımı yapacak! 18-45 yaş arası herkese başvuru açık! İlkokul mezunu...

İŞKUR tarafından bekçi alımı ilanları oldukça sıkı bir şekilde takip ediliyor. İŞKUR tarafından belirli zaman aralıklarında çeşitli alanlarda personel ve işçi alım ilanları duyuruluyor. Bu kapsamda kendi alanında iş arayan vatandaşlar kurum aracılığıyla yayımlanan ilanları takip ediyor.Bekçi alımı başvuru tarihi ve şartlar belli oldu. Peki, İŞKUR Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? İşte merak edilenler!