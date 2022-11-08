Et, yağ, süt, yumurta tüm gıdalar ve temizlik ürünleri %30 düştü! Tarım Kredi’de sepetler DOLUP TAŞACAK! KOOP BAKKAL fiyat listesi...

Mahalle bakkalları artık "Koop-Bakkal" olarak hizmet verecek. Zincir marketlere karşı yaşam savaşında, Tarım Kredi Kooperatifi'nin ürünlerini satarak ayakta kalmaya çalışacak. Koop bakkalların ne zaman açılacağı merak edilirken Tarım Kredi tarafından yapılan indirimler de heyecanla takip ediliyor. 7 Kasım 2022 indirimli Tarım Kredi kataloğunu sizler için derledik. Birçok gıda ve temizlik ürününde %30'a varan indirimler vatandaş tarafından büyük ilgiyle karşılandı.