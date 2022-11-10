İŞKUR sarı butonu öttürdü! Acil KPSS'siz, deneyimsiz 18-47 yaş arası başvuru kabul edilecek! 9400 TL maaşla kamu ve özel şirketlere, bankaya, hastaneye...

İŞKUR yeni iş ilanlarını yayınladı! 2022 Kasım ayında acilen KPSS'siz tecrübesiz 18 yaş ile 46 yaş arasında personel alınacak. Online başvuru ekranı az evvel aktif edildi. 81 ilde oturan vatandaşlar başvuru yapabilecek. Sigortalı, en az asgari ücretle okullara, hastanelere, özel ve kamu sektörüne binlerce personel alınacak. Temizlik personeli, güvenlik görevlisi, bekçi, sekreter ve daha onlarca meslekte alım yapılacak. İlkokul mezunu, lise, üniversite mezunları başvuru yapabilecek. Sınavsız, kurasız alımlar için tek tıkla başvuru alınacak. Mesleğe, işe göre de maaşlar değişecek. İşte 5.500 TL- 9400 TL maaşla kamu ve özel şirketlere, bankaya, hastaneye iş ilanları...