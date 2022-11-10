İŞKUR sarı butonu öttürdü! Acil KPSS'siz, deneyimsiz 18-47 yaş arası başvuru kabul edilecek! 9400 TL maaşla kamu ve özel şirketlere, bankaya, hastaneye...
İŞKUR bu ay özel ve kamuya bol bol alım yapılacağını duyurdu. İş arayanlar, sigortalı düzenli bir işte çalışmak isteyenler dikkat! Şirketlere, hastanelere, kurs merkezlerine, özel okullara İŞKUR ile dönem dönem personeller alınıyor. Kasım ayında başvuu ekranı açıldı ve başvurular alınmaya başlandı. Kadın erkek fark etmiyor! Şartları sağlayanlar hemen işe alınacak. Bekçi, temizlik personeli, güvenlik görevlisi, kasiyer, sekreter ve üniversite mezunları için iş ilanları yayınlandı. Acil KPSS'siz, deneyimsiz 18-47 yaş arası başvuru kabul edilecek!
İŞKUR yeni iş ilanlarını yayınladı! 2022 Kasım ayında acilen KPSS'siz tecrübesiz 18 yaş ile 46 yaş arasında personel alınacak. Online başvuru ekranı az evvel aktif edildi. 81 ilde oturan vatandaşlar başvuru yapabilecek. Sigortalı, en az asgari ücretle okullara, hastanelere, özel ve kamu sektörüne binlerce personel alınacak. Temizlik personeli, güvenlik görevlisi, bekçi, sekreter ve daha onlarca meslekte alım yapılacak. İlkokul mezunu, lise, üniversite mezunları başvuru yapabilecek. Sınavsız, kurasız alımlar için tek tıkla başvuru alınacak. Mesleğe, işe göre de maaşlar değişecek. İşte 5.500 TL- 9400 TL maaşla kamu ve özel şirketlere, bankaya, hastaneye iş ilanları...
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İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI KASIM 2022
İŞKUR Kasım ayında 81 ilde binlerce personel alımları yapacak. Çalışmak istediğiniz meslek için iş ilanlarını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden bulabilirsiniz.
Başvuruda bulunacak kişilerin tutarlı bilgiler girmesi büyük önem arz ediyor. İŞKUR'un sunduğu imkanların ise önümüzdeki süreçte 81 ile yayılacağı ön görülüyor.