Yılbaşı emekli ikramiyeleri hakkında yeni detay! Yılbaşında emekliye 1.100 TL ikramiye verilecek mi?
Yeni yıla kısa bir süre kala emeklilerin yeni yıldan beklentileri de artmış durumda. Bir yandan Aralık ayı enflasyonun açıklanması beklenirken, diğer yandan yılbaşında emekliye ikramiye verilip verilmeyeceği merak ediliyor. 2022 yılbaşında emeklilere ikramiye verilecek mi sorusunun dışında Ocak 2022'den itibaren emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da Türkiye'deki milyonlarca emeklinin gündeminde ilk sırada yer alıyor. İşte emekli maaşları ve yılbaşı ikramiyesinde son durum.
Emeklilere Yılbaşı İkramiyesi Var Mı?
Türkiye'deki milyonlarca emekli, aralık ayı enflasyonunun belirlenmesinin ardından maaşlarına yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Diğer yandan emeklinin gündeminde ise yılbaşında emeklilere ikramiye verilmesine ilişkin detaylar yer alıyor.
Bayram ikramiyesinin 1.100 TL'ye çıkarılmasının ardından yeni yılda bu oranda yılbaşı ikramiyesi alıp almayacakları konusunu merak eden emekliler ise düzenleme hakkında ortaya çıkan detayları araştırmaya başladı.
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2022 yılında da emekliye 1.100 TL ikramiye ödenecek. Ancak yılbaşında ikramiye verileceğine daire resmi bir açıklama henüz gelmedi.
Emekli 2022 Ocak Zammı Ne Kadar Olacak?
Yılbaşı ikramiyesini beklerken diğer yandan aralık ayı enflasyon rakamlarını da merakla bekleyen emekliler, yeni yılda alacakları maaş zammını araştırmaya başladı.