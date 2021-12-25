Emeklilerin maaşına ek 250 TL daha eklendi! En düşük emekli maaşına en az 1.300 TL veriliyor! Başvurmayı unutmayın!

Emeklilere Özel Ayrıcalıklar Sunuluyor!

Emekli maaş zammı oranlarının belirlenmesine kısa bir süre kala bankalar arasında emekli promosyon oranları yarışları da kızıştı. Emeklilere özel bankacılık hizmetlerini de sunmaya başlayan bankalar, nakit promosyon ödemelerinin yanı sıra ayrıca birçok bankacılık hizmetinin de en avantajlı şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor.