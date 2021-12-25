Emeklilerin maaşına ek 250 TL daha eklendi! En düşük emekli maaşına en az 1.300 TL veriliyor! Başvurmayı unutmayın!
Emeklilerin 2022 maaş zam oranlarının yavaş yavaş belli olmaya başlamasının ardından gelen ek destek açıklamaları, tüm zamanların en yüksek zammının uygulanacağı yorumlarını da ortaya çıkardı. Öte yandan bankaların emekliye nakit destekleri de devam ediyor. Garanti BBVA tarafından duyurulan yeni promosyon oranları ile 250 TL ek ödeme almaları da sağlanacak. İşte en yüksek emekli promosyon oranları ve emekliye özel destekler.
25.12.2021 15:23
- Son Güncelleme: 25.12.2021 15:23
Tüm Emeklilere Garanti'den 2 Bin Lira Ödeme
Emekli maaşına ek olarak bankalardan yüksek oranda nakit desteği almak isteyenlere ayrıcalıklı fırsatlar sunulmaya devam ediyor. Garanti BBVA tarafından tüm SGK emeklilerine özel, maaşını taşımayı taahhüt eden kişilere 2.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.
Ayrıca 250 TL değerinde ek ödemelerde emekli tanıdığını da getiren kişilere verilerek toplamda 2 bin 250 TL ek nakit promosyon kazanma fırsatı sunulacak.
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Emeklilere Özel Ayrıcalıklar Sunuluyor!
Emekli maaş zammı oranlarının belirlenmesine kısa bir süre kala bankalar arasında emekli promosyon oranları yarışları da kızıştı. Emeklilere özel bankacılık hizmetlerini de sunmaya başlayan bankalar, nakit promosyon ödemelerinin yanı sıra ayrıca birçok bankacılık hizmetinin de en avantajlı şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor.