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Emeklilerin maaşına ek 250 TL daha eklendi! En düşük emekli maaşına en az 1.300 TL veriliyor! Başvurmayı unutmayın!

Emeklilerin 2022 maaş zam oranlarının yavaş yavaş belli olmaya başlamasının ardından gelen ek destek açıklamaları, tüm zamanların en yüksek zammının uygulanacağı yorumlarını da ortaya çıkardı. Öte yandan bankaların emekliye nakit destekleri de devam ediyor. Garanti BBVA tarafından duyurulan yeni promosyon oranları ile 250 TL ek ödeme almaları da sağlanacak. İşte en yüksek emekli promosyon oranları ve emekliye özel destekler.

takvim.com.tr
25.12.2021 15:23 - Son Güncelleme: 25.12.2021 15:23
Emeklilerin maaşına ek 250 TL daha eklendi! En düşük emekli maaşına en az 1.300 TL veriliyor! Başvurmayı unutmayın!
Tüm Emeklilere Garanti'den 2 Bin Lira Ödeme
Emekli maaşına ek olarak bankalardan yüksek oranda nakit desteği almak isteyenlere ayrıcalıklı fırsatlar sunulmaya devam ediyor. Garanti BBVA tarafından tüm SGK emeklilerine özel, maaşını taşımayı taahhüt eden kişilere 2.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.
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Emeklilerin maaşına ek 250 TL daha eklendi! En düşük emekli maaşına en az 1.300 TL veriliyor! Başvurmayı unutmayın!

Ek koşul veya herhangi bir şart aranmadan, başvuru yapan herkesin hesabına aktarılacak yeni oranlar sayesinde emeklinin gelecek dönemde de rahat ettirilmesi sağlanacak.

Emeklilerin maaşına ek 250 TL daha eklendi! En düşük emekli maaşına en az 1.300 TL veriliyor! Başvurmayı unutmayın!

Ayrıca 250 TL değerinde ek ödemelerde emekli tanıdığını da getiren kişilere verilerek toplamda 2 bin 250 TL ek nakit promosyon kazanma fırsatı sunulacak.

Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

Emeklilerin maaşına ek 250 TL daha eklendi! En düşük emekli maaşına en az 1.300 TL veriliyor! Başvurmayı unutmayın!

En düşük emekli maaşı alan müşterileri için emekli maaşı 1.500 TL ve altındakilere 1.300 TL ödeme yapılacak. Emekli maaşı 1.500 – 2.500 TL arasında olanlara 1.650 TL ve 2.500 TL'nin üzerinde emekli maaşı alanlar ise tam 2.000 TL alabilecek.

Emeklilerin maaşına ek 250 TL daha eklendi! En düşük emekli maaşına en az 1.300 TL veriliyor! Başvurmayı unutmayın!

Emeklilere Özel Ayrıcalıklar Sunuluyor!

Emekli maaş zammı oranlarının belirlenmesine kısa bir süre kala bankalar arasında emekli promosyon oranları yarışları da kızıştı. Emeklilere özel bankacılık hizmetlerini de sunmaya başlayan bankalar, nakit promosyon ödemelerinin yanı sıra ayrıca birçok bankacılık hizmetinin de en avantajlı şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor.

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