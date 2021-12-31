Yılbaşı desteği! Gözler oradaydı! 1.000 TL, 2.500 TL ve 5.000 TL anında hesaba yatıyor! 30 gün boyunca sunuluyor!
1.000 TL, 2.500 TL ve 5.000 TL hemen hesaplara geçiyor! Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarında düşüş yaşanmaya devam ediyor. 5 bin liraya kadar faizsiz anında ihtiyaç kredileri ile yeni yılda tüm ihtiyaçlarınız için cazip ödeme seçeneklerinden yararlanmaya hemen başlayabilirsiniz. %0 faiz oranları ile verilen anında ihtiyaç kredisi birçok alanda kullanılabilecek. Daha yüksek miktarda ihtiyaç kredisi taleplerinde ise düşük faiz oranları uygulanması hedefleniyor.
Akbank'tan Sıfır Faizli, Masrafsız İhtiyaç Kredisi
Akbank Mobil müşterilerine özel Hoş Geldin Kredisi ile faizsiz ve masrafsız 5.000 TL anında ihtiyaç kredisi veriliyor. Yeni yılda da tüm ihtiyaçları için vatandaşların tercih edebilecekleri cazip ihtiyaç kredisi, 12 ay vade seçenekleriyle kullanılabilecek.
Aylık 416,67 TL taksitler ile 5 bin lira ihtiyaç kredisini talep etmek için, Akbank Mobil üzerinden İhtiyaç Kredisi veya görüntülü görüşme ile Akbank müşterisi olmak yeterlidir. Akbank Mobil ile müşteri olduktan sonra 2 gün içinde başvuranlara özel hoş geldin kredisi ile %0 faizli kredi tahsis edilecek.
Sadece Akbank Mobil ve internet kanalları üzerinden yapılacak başvurular için geçerli olan kampanya kapsamında, Akbank şubelerinden yapılacak işlemler geçerli olmayacaktır.
ING Bank'tan Faizsiz Kredi Kampanyası
ING Bank'ın faizsiz kredi kampanyası ile tüm vatandaşların ihtiyaçlarına uygun finansman çözümleri sunuluyor. Turuncu Ekstra programında yer alan ING'liler tarafından kullanılan faizsiz kredi kampanyasında, aylık harcamalarını Turuncu Ekstra Banka Kartı ile 1.000 TL olacak şekilde yapmaları yeterlidir.