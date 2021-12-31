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Haberler Ekonomi En yüksek faiz getirisi için mevduatta yüksek kazanma dönemi başladı! Merkez Bankası duyurdu! Bankaların 32 günlük vadeli faizleri uçuyor!

En yüksek faiz getirisi için mevduatta yüksek kazanma dönemi başladı! Merkez Bankası duyurdu! Bankaların 32 günlük vadeli faizleri uçuyor!

Kur korumalı TL mevduat sisteminin ardından Merkez Bankası, altın hesaplarının TL mevduatına çevirenlere özel devlet desteğini açıklamasının ardından mevduat faizleri de yükseldi. Yeni ekonomi ve mevduat ürünlerinin devreye girmesinin ardından piyasalarda olumlu gelişmeler yaşanmaya başladı. 32 günlük TL mevduat faiz oranları ise yüzde 20,50'lere kadar çıktı. İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar.

takvim.com.tr
31.12.2021 08:40 - Son Güncelleme: 31.12.2021 08:40
En yüksek faiz getirisi için mevduatta yüksek kazanma dönemi başladı! Merkez Bankası duyurdu! Bankaların 32 günlük vadeli faizleri uçuyor!
TCMB'den TL Mevduat Hesaplarına Destek!
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yeni bir tebliğ yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe giren uygulama kapsamında, altın hesaplarını TL mevduat hesabına çevirenlere destek verilecek.
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En yüksek faiz getirisi için mevduatta yüksek kazanma dönemi başladı! Merkez Bankası duyurdu! Bankaların 32 günlük vadeli faizleri uçuyor!

Geçtiğimiz hafta devreye giren kur korumalı TL mevduat sistemi sonrasında artan mevduat faizleri, yeni açıklama ile adeta uçuşa geçti.

En yüksek faiz getirisi için mevduatta yüksek kazanma dönemi başladı! Merkez Bankası duyurdu! Bankaların 32 günlük vadeli faizleri uçuyor!

Türk Lirası'nın desteklenmesine ilişkin yeni ekonomi uygulamalarına başvurulmasının ardından, birikimlerini değerlendirmek isteyenlere özel kamu ve özel bankalar tarafından, vadeli TL mevduat hesaplarında uygulanan faiz oranları yükseltildi.

En yüksek faiz getirisi için mevduatta yüksek kazanma dönemi başladı! Merkez Bankası duyurdu! Bankaların 32 günlük vadeli faizleri uçuyor!

Son iki hafta içinde yüzde 18'den yüzde 20,50'ye kadar yükselen mevduat faiz oranları vatandaşların TL birikimlerinin en iyi oranlarla değerlendirilmesini sağlıyor.

En yüksek faiz getirisi için mevduatta yüksek kazanma dönemi başladı! Merkez Bankası duyurdu! Bankaların 32 günlük vadeli faizleri uçuyor!

En Yüksek Mevduat Faizi Veren Banka Hangisi?

32 günlük vade ile en yüksek mevduat faiz getirisi sunan bankalara belli oldu. Mevduat hesaplarına yönelik yüksek faiz kampanyaları başlatan bankalar, düşük limitlerde bile cazip faiz oranları ile getiri imkanı sunuyor.

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