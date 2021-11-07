Yıl ve primi dolanın yüzünde güller açtıracak gelişme yaşandı! Müjdeler peşi sıra geliyor! EYT çalışması en az 730 gününüzü kurtaracak!
EYT çalışması en az 730 gününüzü kurtaracak! Yıl ve primi dolanın yüzünde güller açtıracak gelişme yaşandı. Müjdeler peşi sıra geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için çalışmalara başlıyor. Konu ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından anbean takip ediliyor. Bilindiği üzere konu hakkında önemli bir gelişme yaşanmış, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT hakkında çalışma başlatmıştı. EYT için 5 formülün öne çıktığı görülüyor. EYT çalışmasıyla birlikte en az emeklilik bekleyen bir vatandaşın en az 2 yıl kazancı olacak. Bu çalışma, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşları kapsayacak.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yaşanan yeni gelişmeler yüz binlerce kişinin ilk gündem maddesi oldu. Emeklilik bekleyen milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili harekete geçildi ve çalışma başlatıldı. 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortası olan, yaş ve prim şartını tamamlayarak emekli olmayı bekleyen vatandaşlara müjdeli haber geldi. EYT hakkında 5 formül öne çıkıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla emekli olmak için yaşı bekleyenlerle ilgili çalışma yapıyor. Bakanlık tarafından EYT hakkında hazırlanan öneri Başkan Erdoğan'a sunulacak.
BU TARİH ÖNEMLİ
Emeklilikte Yaşa Takılanlar 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan çalışanları kapsıyor. Yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalışmalar yapılan EYT konusunda 5 ayrı formül ortaya çıkmıştı.
EYT kapsamında 3600 günü olanlar için kadınsa 50, erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri bir formül olarak duruyor.