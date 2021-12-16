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Haberler Ekonomi Yıl sonu oranıyla bankalarda faiz fırtınası! 16 Aralık güncel kredi faiz oranları! Konut, ihtiyaç, taşıt faiz oranları düştü mü? Ziraat, Vakıf, Halkbank...

Yıl sonu oranıyla bankalarda faiz fırtınası! 16 Aralık güncel kredi faiz oranları! Konut, ihtiyaç, taşıt faiz oranları düştü mü? Ziraat, Vakıf, Halkbank...

Merkez Bankası tarafından Aralık ayı faiz kararı gündemiyle birlikte bankaların kredi faiz oranları ve 32 günlük mevduat faiz oranları merak edilmeye başlandı. Parasal anlamda sıkıntı yaşayanlar, ev veya araba alacak vatandaşlar bankalar tarafından sağlanan kredilere yöneliyor. Merkez Bankası faiz karanın güncel kredi faiz oranları üzerinde etkili olması nedeniyle vatandaşlar verilerde değişim olup olmadığını merak etmeye başladı. Bu sebeple kredi çekecekler bankaların en güncel, hesaplı teklifleri hakkında bilgi sahibi olarak ona göre karar vermek istiyor. Peki, 16 Aralık Merkez Bankası faiz kararı sonrası ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte 2021 Aralık ayı Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların kredi faiz oranları güncel listesi...

16.12.2021 14:03 - Son Güncelleme: 16.12.2021 14:04
Yıl sonu oranıyla bankalarda faiz fırtınası! 16 Aralık güncel kredi faiz oranları! Konut, ihtiyaç, taşıt faiz oranları düştü mü? Ziraat, Vakıf, Halkbank...

16 Aralık güncel banka kredi faiz oranları! İhtiyaç, konut, taşıt faiz oranları düştü mü? Kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanıyor ve yapılan son dakika açıklamaları kredi çekecekler tarafından büyük önem arz ediyor. Özellikle üç kamu bankası olan Ziraat, Halkbank ve Vakıf Bankası tarafından konut kredisi faiz oranlarında indirim yapılması bekleniyordu.Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte detaylar!

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Yıl sonu oranıyla bankalarda faiz fırtınası! 16 Aralık güncel kredi faiz oranları! Konut, ihtiyaç, taşıt faiz oranları düştü mü? Ziraat, Vakıf, Halkbank...

ARALIK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

16 Aralık 2021 Tarihli PPK Kararı: 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı 100 baz puan indirildi. MB Politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 14'e çekti.

İşte 16 Aralık bankaların güncel faiz oranları;

Yıl sonu oranıyla bankalarda faiz fırtınası! 16 Aralık güncel kredi faiz oranları! Konut, ihtiyaç, taşıt faiz oranları düştü mü? Ziraat, Vakıf, Halkbank...

YAPI KREDİ

Konut kredisi: 1,74
Taşıt kredisi: 1,74-1,84
İhtiyaç kredisi: 2,19-2,48

Yıl sonu oranıyla bankalarda faiz fırtınası! 16 Aralık güncel kredi faiz oranları! Konut, ihtiyaç, taşıt faiz oranları düştü mü? Ziraat, Vakıf, Halkbank...

HALKBANK

Konut kredisi: 1,20
Taşıt kredisi: 1,59 (0 KM)
İhtiyaç kredisi: 1,63

Yıl sonu oranıyla bankalarda faiz fırtınası! 16 Aralık güncel kredi faiz oranları! Konut, ihtiyaç, taşıt faiz oranları düştü mü? Ziraat, Vakıf, Halkbank...

İŞ BANKASI

Konut kredisi: 1,50
Taşıt kredisi: 1,54
İhtiyaç kredisi: 1,75

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