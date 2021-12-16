Yıl sonu oranıyla bankalarda faiz fırtınası! 16 Aralık güncel kredi faiz oranları! Konut, ihtiyaç, taşıt faiz oranları düştü mü? Ziraat, Vakıf, Halkbank...

16 Aralık güncel banka kredi faiz oranları! İhtiyaç, konut, taşıt faiz oranları düştü mü? Kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanıyor ve yapılan son dakika açıklamaları kredi çekecekler tarafından büyük önem arz ediyor. Özellikle üç kamu bankası olan Ziraat, Halkbank ve Vakıf Bankası tarafından konut kredisi faiz oranlarında indirim yapılması bekleniyordu.Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte detaylar!