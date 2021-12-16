Yargıtay’dan emekliler için emsal karar! Kendi isteğiyle emekli olan işçiye ihbar tazminatı yok

18 sene boyunca çalıştığı işyerinde emekliliği hak etmesine rağmen çalışmayı sürdüren işçi, işten atılınca soluğu mahkemede aldı. İş Mahkemesi'ndeki davada ifade veren davacı, kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep etti.