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Yargıtay'dan emekliler için emsal karar! Kendi isteğiyle emekli olan işçiye ihbar tazminatı yok

Yargıtay'dan emekli olmayı bekleyen milyonlarca kişi hakkında emsal bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme; iş sözleşmesinin işçinin iradesi ile gerçekleşen emeklilik sureti ile sona erdiği hallerde, işçinin ihbar tazminatı talep hakkının olmadığına hükmetti.

16.12.2021 11:57 - Son Güncelleme: 16.12.2021 11:57
Yargıtay’dan emekliler için emsal karar! Kendi isteğiyle emekli olan işçiye ihbar tazminatı yok

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, milyonlarca özel sektör çalışanıyla alakalı önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme; iş sözleşmesinin işçinin iradesi ile gerçekleşen emeklilik sureti ile sona erdiği hallerde, işçinin ihbar tazminatı talep hakkının olmadığına hükmetti.

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Yargıtay’dan emekliler için emsal karar! Kendi isteğiyle emekli olan işçiye ihbar tazminatı yok

18 sene boyunca çalıştığı işyerinde emekliliği hak etmesine rağmen çalışmayı sürdüren işçi, işten atılınca soluğu mahkemede aldı. İş Mahkemesi'ndeki davada ifade veren davacı, kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep etti.

Yargıtay’dan emekliler için emsal karar! Kendi isteğiyle emekli olan işçiye ihbar tazminatı yok

Davalı şirket sahibi ise davacının emekli olacağı gerekçesi ile işten ayrıldığını, bu sebeple tüm haklarının ödendiğini öne sürdü.

Yargıtay’dan emekliler için emsal karar! Kendi isteğiyle emekli olan işçiye ihbar tazminatı yok

Mahkeme; davacının Sosyal Güvenlik Kurumu'na emeklilik sebebiyle bildirimde bulunulmuş ve çıkış yapılmış ise de, çalışmanın kesintisiz olarak devam ettiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi. Davalı patron kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Yargıtay’dan emekliler için emsal karar! Kendi isteğiyle emekli olan işçiye ihbar tazminatı yok

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yüksek Mahkeme, işçinin kendi isteğiyle emekli olmasına durumunda ihbar tazminatı alamayacağına hükmetti.

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