Yıl sonu maaş zammı en az 3 bin 439 TL olacak! Enflasyon farkı da eklenince... SSK - SGK ve Bağkur'lu 9 milyon kişiyi ilgilendiren haber!
SSK - SGK ve Bağkur'lu 9 milyon kişiyi ilgilendiren haber! Yıl sonu maaş zammı en az 3 bin 439 TL olacak! Enflasyon farkı da eklenince... Bilindiği üzere 2021 Aralık enflasyonu açıklanınca 2022 emekli ve memurların zam oranları netlik kazanacak. 2021'in sonlarına doğru yavaş yavaş yaklaşılırken milyonlarca emekli maaşlarına yıl sonucunda ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Toplu sözleşme kapsamında emeklilere 2022'de yüzde 5+7, 2023'te yüzde 8+6 zam yapılacağı belirtilmişti. Bu bağlamda, en düşük maaş Ocak'ta 3 bin 439, 2 senenin sonunda 4 bin 213 liraya çıkarken, enflasyon farkı çıkarsa gelir daha da artmış olacak.
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber! Ocak ve Temmuz ayında emekli maaşlarına zam geliyor. 2021'in sonlarına doğru yavaş yavaş yaklaşılırken milyonlarca emekli maaşlarına yıl sonunda ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Toplu sözleşme kapsamında emeklilere 2022'de yüzde 5+7, 2023'te yüzde 8+6 zam yapılacağı belirtilmişti. Bu bağlamda, en düşük maaş Ocak'ta 3 bin 439, 2 yılın sonunda 4 bin 213 liraya çıkarken, enflasyon farkı çıkarsa gelir daha da artmış olacak. Maaş zammının yanında yapılan ek ödemelerde de artış yaşanacağı belirtiliyor. Yıl sonuna az bir süre kala haberimizde maaşlara gelecek zam hakkında tüm bilgileri topladık. İşte, 2022 Ocak zammı için son gelişmeler!
2022'DE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?
2022 yılında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranını enflasyon oranları belirleyecek. 2021 Aralık ayı enflasyon oranı açıklandığı zaman 2022 emekli zam oranları da belli olmuş olacak.
MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ
Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı 'piyasa katılımcıları anketi' sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2021 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 8,94 iken, bu anket döneminde 8,92 oldu.