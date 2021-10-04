Yıl sonu maaş zammı en az 3 bin 439 TL olacak! Enflasyon farkı da eklenince... SSK - SGK ve Bağkur’lu 9 milyon kişiyi ilgilendiren haber!

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber! Ocak ve Temmuz ayında emekli maaşlarına zam geliyor. 2021'in sonlarına doğru yavaş yavaş yaklaşılırken milyonlarca emekli maaşlarına yıl sonunda ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Toplu sözleşme kapsamında emeklilere 2022'de yüzde 5+7, 2023'te yüzde 8+6 zam yapılacağı belirtilmişti. Bu bağlamda, en düşük maaş Ocak'ta 3 bin 439, 2 yılın sonunda 4 bin 213 liraya çıkarken, enflasyon farkı çıkarsa gelir daha da artmış olacak. Maaş zammının yanında yapılan ek ödemelerde de artış yaşanacağı belirtiliyor. Yıl sonuna az bir süre kala haberimizde maaşlara gelecek zam hakkında tüm bilgileri topladık. İşte, 2022 Ocak zammı için son gelişmeler!