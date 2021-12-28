Yıl bitmeden kredi çekecekler dikkat! İşte faiz oranları… En uygun faizle konut, taşıt, ihtiyaç kredisi veren bankalar listesi!
Yeni sene için heyecanlı bekleyiş başlamışken bankalardan kredi çekmek isteyenler yıl bitmeden, faiz oranları güncellenmeden başvuru yapmak istiyor. Nakit sıkıntısı çekenler, iş kuracaklar ya da yeni bir eşya alacaklar ihtiyaç kredisini, araba satın almak isteyenler taşıt kredisini, ev alma hayaliyle yanıp tutuşanlar ise konut kredisini tercih ediyor. Banka şubelerini dolaşarak vakit kaybetmek yerine en uygun faizle konut, taşıt, ihtiyaç kredisi veren bankalar listesini haberimizde sizler için derledik. Bütçenize en uygun geri ödeme koşulları olan seçeneğe karar vermeden haberimizden güncel faiz oranlarını, ödeme planını görebilirsiniz. İşte bankaların konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları!
28.12.2021 09:25
- Son Güncelleme: 28.12.2021 09:25
Yıl bitmeden kredi çekmek isteyen vatandaşlar bankaların güncel faiz oranlarını merak ediyor. Yeni yıla ev ya da araba sahibi olarak girmek isteyenler taşıt ve konut kredilerini araştırırken nakit paraya sıkışanlar, yeni iş kuracaklar, borç ödeyecekler, eşya alacaklar ve daha pek çok sebepten dolayı ihtiyaç kredisine yönelenler için en uygun faizle konut, taşıt, ihtiyaç kredisi veren bankalar listesini haberimizde derledik. Çekeceğiniz miktar ve seçeceğiniz vade faiz oranlarını da yakından etkiliyor. Bankaların güncel faiz oranlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.