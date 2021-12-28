Yıl bitmeden kredi çekecekler dikkat! İşte faiz oranları… En uygun faizle konut, taşıt, ihtiyaç kredisi veren bankalar listesi!

Yıl bitmeden kredi çekmek isteyen vatandaşlar bankaların güncel faiz oranlarını merak ediyor. Yeni yıla ev ya da araba sahibi olarak girmek isteyenler taşıt ve konut kredilerini araştırırken nakit paraya sıkışanlar, yeni iş kuracaklar, borç ödeyecekler, eşya alacaklar ve daha pek çok sebepten dolayı ihtiyaç kredisine yönelenler için en uygun faizle konut, taşıt, ihtiyaç kredisi veren bankalar listesini haberimizde derledik. Çekeceğiniz miktar ve seçeceğiniz vade faiz oranlarını da yakından etkiliyor. Bankaların güncel faiz oranlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.