TOKİ az öce duyurdu! Sıfır faizli konut kredisi müjdesi! Kira öder gibi ev sahibi olun! 120 ay vadeyle alıyorsunuz
Kira öder gibi ev sahibi olun! 120 ay vadeyle alıyorsunuz. Faizsiz konut kredisi arayışı içinde olanlara TOKİ başta olmak üzere birçok katılım bankası ve finans kuruluşu tarafından uygun krediler veriliyor. Kira öder gibi herkesi ev sahibi yapacak kredi paketleri, özellikle düşük gelir grubunda yer alan aileler için avantajlı fırsatlar sunmaya devam ediyor. Faizsiz konut kredilerini kullanmak isteyenler katılım bankalarından rahatlıkla kredilerini talep edebilecektir. Ancak TOKİ faizsiz konut kredisinden yararlanmak isteyenlerin belirli şartları taşımaları isteniyor. İşte en uygun faizsiz konut kredileri.
28.12.2021 08:45
- Son Güncelleme: 28.12.2021 08:46
Kira öder gibi herkesi ev sahibi yapmaya hazırlanan bankalar arasında Kuveyt Türk, Ziraat Katılım, Vakıfbank ve Albaraka Türk gibi kamu ve özel katılım bankaları cazip oranları ile dikkat çekiyor.
Katılım banaklarının faizsiz konut kredisi kar oranları:
• Ziraat Katılım Konut Kredisi Kar Oranı: %1,53
• Kuveyt Türk Konut Kredisi Kar Oranı: %1,84
• Vakıf Katılım Konut Kredisi Kar Oranı: %1,42
• Türkiye Finans Konut Kredisi Kar Oranı: %2,01
Vakıf Katılım Konut Kredisi Hesaplama
Türkiye'nin önde gelen kamu katılım bankalarından Vakıf Katılım, 120 ay vade seçenekleriyle en uygun faizsiz konut kredisi desteğini sağlamaya hazırlanıyor.