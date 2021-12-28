Dolar faizi tuttu tatlı para kazancı geldi! Bu oranlar kaçmaz! 32 günlük vadeli mevduat kazancı zirveye yaklaştı! ING Bank, Ziraat Bankası, Enpara, TEB...
ING Bank, Ziraat Bankası, Enpara, TEB... Kur korumalı TL vadeli mevduat sistemini duyurmaya başlayan bankalar, güncel mevduat hesaplarında hoş geldin faiz oranlarını da bir hayli yukarı çekmiş durumda. %20'ye kadar yükselene mevduat faiz oranları ile birikimlerini TL üzerinden değerlendirmek isteyenlere en yüksek oranlar sunuluyor. Ayrıca 90 gün boyunca işletilecek yüksek oranlar vatandaşların ilgisini çekmiş durumda. Kur korumalı TL mevduat hesaplarına da ilgi artıyor.
28.12.2021 08:44
- Son Güncelleme: 28.12.2021 08:44
ING Bank ise e – Turuncu Mevduat Hesabı kapsamında uyguladığı hoş geldin faiz oranlarını %20'ye kadar yükseltmiş durumda.
En yüksek mevduat getirisine sahip bankalardan biri olmayı başaran ING Bank, 10 bin TL yatırım için 32 günlük vade ile en yüksek 167 TL net kazanç sunarak öne çıkıyor.
Ayrıca yüksek hoş geldin faiz oranlarından tüm müşterilerinin 90 gün boyunca yararlanmasını sağlayan ING Bank, her an para çekme ve yatırma olanağı da sunarak, günlük bankacılık işlemleri devam ederken, mevduat hesabıyla TL birikimlerine yüksek faiz getirisi sunulmasını da sağlıyor.