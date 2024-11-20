YETİŞEN ALIYOR: 20-29 Kasım Tarım Kredi Market aktüel indirimleri: Yoğurt, zeytin, kahve, peynir, un...

Tarım Kredi Market Kasım ayı aktüel kataloğu paylaşıldı. Listede kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Hemen her kategoride ürünün bulunduğu güncel aktüel kataloğu, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. Peki yeni katalogda hangi ürünler var? İşte avantajlı ürünler ve indirimli fiyat listesi...