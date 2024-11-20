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YETİŞEN ALIYOR: 20-29 Kasım Tarım Kredi Market aktüel indirimleri: Yoğurt, zeytin, kahve, peynir, un...

Tarım Kredi Kooperatif Market, Kasım sonu aktüel ürün listesini paylaştı. Kampanyalı fiyatlarıyla satışa sunulan ürünler Tarım Kredi Market'in raflarında yerini aldı. 29 Kasım'a kadar geçerli olan Tarım Kredi Market indirimlerinde geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. İşte, 20- 29 Kasım 2024 Tarım Kredi Market aktüel ürün indirimleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 13:57 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 13:58
YETİŞEN ALIYOR: 20-29 Kasım Tarım Kredi Market aktüel indirimleri: Yoğurt, zeytin, kahve, peynir, un...

Tarım Kredi Market Kasım ayı aktüel kataloğu paylaşıldı. Listede kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Hemen her kategoride ürünün bulunduğu güncel aktüel kataloğu, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. Peki yeni katalogda hangi ürünler var? İşte avantajlı ürünler ve indirimli fiyat listesi...

YETİŞEN ALIYOR: 20-29 Kasım Tarım Kredi Market aktüel indirimleri: Yoğurt, zeytin, kahve, peynir, un...

29 KASIM AKTÜEL LİSTESİ

TK Acılı Tarhana - 49,90 TL
TK Anadolu Kırmızı Mercimek - 36 TL
TK Domates Salçası - 36,90 TL
Superfresh Milföy Hamuru - 72,90 TL
Bakpiliç Donuk Küçük Tabak Fileto - 184,90 TL
Cool Cook Dana Etli Mini İçli Köfte - 41,90 TL
Kahve Dünyası Antep Fıstıklı Sütlü Gofrik - 21,75 TL
Ülker Probis Sandviç Bisküvi - 39,90 TL
Ülker Çokoprens - 32,90 TL

YETİŞEN ALIYOR: 20-29 Kasım Tarım Kredi Market aktüel indirimleri: Yoğurt, zeytin, kahve, peynir, un...

TK Yarım Yağlı Süt - 22,50 TL
TK Ayran - 6,50 TL
Sütaş Tereyağı Yayık - 92,50 TL
Torku Üçgen Peynir - 26,90 TL
TK Tam Yağlı Yoğurt - 97,50 TL
Tarsüt Yarım Yağlı Tost Peyniri - 189 TL
Duranlar Salamura Peynir - 89,90 TL
Sütaş Kutu Kahvaltı - 49,50 TL
TK Çifte Kavrulmuş Tahin - 139,90 TL

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