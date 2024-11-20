YETİŞEN ALIYOR: 20-29 Kasım Tarım Kredi Market aktüel indirimleri: Yoğurt, zeytin, kahve, peynir, un...

Tarım Kredi Market Kasım ayı aktüel kataloğu paylaşıldı. Listede kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Hemen her kategoride ürünün bulunduğu güncel aktüel kataloğu, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. Peki yeni katalogda hangi ürünler var? İşte avantajlı ürünler ve indirimli fiyat listesi...
29 KASIM AKTÜEL LİSTESİ
TK Acılı Tarhana - 49,90 TL
TK Anadolu Kırmızı Mercimek - 36 TL
TK Domates Salçası - 36,90 TL
Superfresh Milföy Hamuru - 72,90 TL
Bakpiliç Donuk Küçük Tabak Fileto - 184,90 TL
Cool Cook Dana Etli Mini İçli Köfte - 41,90 TL
Kahve Dünyası Antep Fıstıklı Sütlü Gofrik - 21,75 TL
Ülker Probis Sandviç Bisküvi - 39,90 TL
Ülker Çokoprens - 32,90 TL