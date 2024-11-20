İŞKUR 87.250 İŞÇİ ALIMI YAPACAK! KPSS şartı yok! Temizlikçi, güvenlik, tıp teknisyeni, şoför... İşte başvuru ekranı ve şartlar!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2024 yılı Kasım ayında 87.250 kişilik istihdam fırsatını duyurdu. Elektrikçi, şoför, temizlik görevlisi, güvenlik, aşçı yardımcısı gibi birçok pozisyon için başvurular e-şube üzerinden alınmaya başlandı. İş arayışındaki vatandaşlar kendilerine uygun işleri bulmak için İŞKUR'un resmi internet sitesi veya İŞKUR İl Müdürlükleri aracılığıyla başvurularını kolayca yapabiliyor.