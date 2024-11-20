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İŞKUR 87.250 İŞÇİ ALIMI YAPACAK! KPSS şartı yok! Temizlikçi, güvenlik, tıp teknisyeni, şoför... İşte başvuru ekranı ve şartlar!

İŞKUR Türkiye genelinde 87.250 kişilik yeni bir istihdam fırsatını duyurdu. İş arayışındaki vatandaşlar başvurularını ikamet ettikleri illerdeki açık iş ilanlarını ve kontenjanlarını göz önünde bulundurarak e-şube üzerinden kolayca yapabiliyorlar. İŞKUR'un 2024 yılı alım duyurusunda öne çıkan pozisyonlar arasında temizlik görevlisi, güvenlik, aşçı yardımcısı, depo işçisi, elektrikçi, şoför, servis elemanı, büro memuru, bulaşıkçı, acil tıp teknisyeni, depo sevkiyat sorumlusu gibi çok sayıda meslek bulunuyor.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 14:09 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 14:09
İŞKUR 87.250 İŞÇİ ALIMI YAPACAK! KPSS şartı yok! Temizlikçi, güvenlik, tıp teknisyeni, şoför... İşte başvuru ekranı ve şartlar!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2024 yılı Kasım ayında 87.250 kişilik istihdam fırsatını duyurdu. Elektrikçi, şoför, temizlik görevlisi, güvenlik, aşçı yardımcısı gibi birçok pozisyon için başvurular e-şube üzerinden alınmaya başlandı. İş arayışındaki vatandaşlar kendilerine uygun işleri bulmak için İŞKUR'un resmi internet sitesi veya İŞKUR İl Müdürlükleri aracılığıyla başvurularını kolayca yapabiliyor.

İŞKUR 87.250 İŞÇİ ALIMI YAPACAK! KPSS şartı yok! Temizlikçi, güvenlik, tıp teknisyeni, şoför... İşte başvuru ekranı ve şartlar!

Başvurulacak Pozisyonlar ve İlanlar

İŞKUR'un 87.250 kişilik alımında, farklı sektörlerden birçok meslek dalında ilanlar açıldı. Başvurular, İŞKUR'un e-şube platformu üzerinden gerçekleştiriliyor.

İŞKUR 87.250 İŞÇİ ALIMI YAPACAK! KPSS şartı yok! Temizlikçi, güvenlik, tıp teknisyeni, şoför... İşte başvuru ekranı ve şartlar!

Elektrikçi, şoför, servis elemanı, temizlik görevlisi, çocuk gelişimci, güvenlik, aşçı yardımcısı, depo işçisi, büro memuru, bulaşıkçı, acil tıp teknisyeni gibi pek çok pozisyon, başvuru için açık durumda. İşte öne çıkan bazı pozisyonlar...

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