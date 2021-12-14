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Haberler Ekonomi Gözler Meclis'e sunulacak yasal düzenlemede! Kısmi çalışanlar yaşadı: 200 bin çalışana kıdem tazminatı

Gözler Meclis'e sunulacak yasal düzenlemede! Kısmi çalışanlar yaşadı: 200 bin çalışana kıdem tazminatı

Milyonlarca gence iş fırsatı yaratan, part-time çalışmada sosyal güvenlik, izin, kıdem tazminatı gibi haklar güvenceye alınıyor. Üniversiteli gençlerin istihdam edilmesini kolaylaştıracak, yeni çalışma modelleri ve teşvikleri de içeren adımlar devreye giriyor. Türkiye'de resmi kayıtlara göre kısmi çalışanların sayısı 200 bini geçiyor. Meclis'e sunulacak yasal düzenlemeyle kısmi çalışma kapsamındaki 200 bin gencin hafta tatili, yıllık ücretli ve kıdem tazminatına hak kazanma süreleri İş Kanunu'nda açıkça belirtilecek.

14.12.2021 06:59 - Son Güncelleme: 14.12.2021 06:59
Gözler Meclis’e sunulacak yasal düzenlemede! Kısmi çalışanlar yaşadı: 200 bin çalışana kıdem tazminatı

Milyonlarca gence iş fırsatı yaratan, part-time çalışmada sosyal güvenlik, izin, kıdem tazminatı gibi haklar güvenceye alınıyor. Üniversiteli gençlerin istihdam edilmesini kolaylaştıracak, yeni çalışma modelleri ve teşvikleri de içeren adımlar devreye giriyor.

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Gözler Meclis’e sunulacak yasal düzenlemede! Kısmi çalışanlar yaşadı: 200 bin çalışana kıdem tazminatı

SABAH'ta yer alan habere göre, Türkiye'de resmi kayıtlara göre kısmi çalışanların sayısı 200 bini geçiyor. Geleceğin mesleklerinde yeni iş olanakları oluşturmaya katkı sağlayacak geçiş destekleri de yeni yıldan itibaren yaşama geçirilecek.

Gözler Meclis’e sunulacak yasal düzenlemede! Kısmi çalışanlar yaşadı: 200 bin çalışana kıdem tazminatı

Yeni yıldan önce Meclis'e sunulacak yasal düzenlemeyle bu kapsamda çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izni ve kıdem tazminatına hak kazanma süreleri İş Kanunu'nda açıkça belirtilecek. Parttime çalışmada merak edilen soruların yanıtları şöyle:

Gözler Meclis’e sunulacak yasal düzenlemede! Kısmi çalışanlar yaşadı: 200 bin çalışana kıdem tazminatı

1- Part-time çalışmada ücretler nasıl hesaplanıyor, yasal koruma var mı?
İş Kanunu'na göre tam süreli sözleşmede haftalık çalışma süresi 45 saat olarak uygulanıyor. Kısmi süreli sözleşme de haftada 30 saat ve altındaki süreler için yapılıyor.

Gözler Meclis’e sunulacak yasal düzenlemede! Kısmi çalışanlar yaşadı: 200 bin çalışana kıdem tazminatı

Sigorta bildirimleri çalıştıkları saatlerin güne çevrilmesi sonucunda oluşan prim günleri esas alınarak yatırılır. Hesaplama her bir 7.5 saatlik çalışma 1 gün olarak kabul edilerek gün kesirleri tam gün alınarak gerçekleştiriliyor.

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