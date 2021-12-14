Gözler Meclis’e sunulacak yasal düzenlemede! Kısmi çalışanlar yaşadı: 200 bin çalışana kıdem tazminatı

1- Part-time çalışmada ücretler nasıl hesaplanıyor, yasal koruma var mı?

İş Kanunu'na göre tam süreli sözleşmede haftalık çalışma süresi 45 saat olarak uygulanıyor. Kısmi süreli sözleşme de haftada 30 saat ve altındaki süreler için yapılıyor.