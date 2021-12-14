Gözler Meclis'e sunulacak yasal düzenlemede! Kısmi çalışanlar yaşadı: 200 bin çalışana kıdem tazminatı
Milyonlarca gence iş fırsatı yaratan, part-time çalışmada sosyal güvenlik, izin, kıdem tazminatı gibi haklar güvenceye alınıyor. Üniversiteli gençlerin istihdam edilmesini kolaylaştıracak, yeni çalışma modelleri ve teşvikleri de içeren adımlar devreye giriyor. Türkiye'de resmi kayıtlara göre kısmi çalışanların sayısı 200 bini geçiyor. Meclis'e sunulacak yasal düzenlemeyle kısmi çalışma kapsamındaki 200 bin gencin hafta tatili, yıllık ücretli ve kıdem tazminatına hak kazanma süreleri İş Kanunu'nda açıkça belirtilecek.
14.12.2021 06:59
- Son Güncelleme: 14.12.2021 06:59
Milyonlarca gence iş fırsatı yaratan, part-time çalışmada sosyal güvenlik, izin, kıdem tazminatı gibi haklar güvenceye alınıyor. Üniversiteli gençlerin istihdam edilmesini kolaylaştıracak, yeni çalışma modelleri ve teşvikleri de içeren adımlar devreye giriyor.
1- Part-time çalışmada ücretler nasıl hesaplanıyor, yasal koruma var mı?
İş Kanunu'na göre tam süreli sözleşmede haftalık çalışma süresi 45 saat olarak uygulanıyor. Kısmi süreli sözleşme de haftada 30 saat ve altındaki süreler için yapılıyor.