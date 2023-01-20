Yerli ve milli otomobil TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım: Trumore! Bugün tüm platformlarda
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. TOGG, Trumore'un kullanıcılarına gezdiren, eğlendiren ve sürekli gelişen uygulamaları ile akıllı yaşam alanındaki dijital platformunu deneyimletiyor. Trumore bugün App Store, Google Play ve AppGallery'de.
20.01.2023 07:33 - Son Güncelleme: 20.01.2023 07:33
VE BUGÜN PLATFORMLARDA!
Yapılan paylaşım ile kişiselleştirilmiş, akıllı, empatik ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sunan Trumore'un bugün App Store, Google Play ve AppGallery'deki yerini alacağı açıklandı.
AKILLI ŞEHİRLER İÇİN TRUMORE DENEYİMİ
Togg, Trumore'un kullanıcılarına kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve sürekli gelişen uygulamaları ile akıllı yaşam alanındaki dijital platformunu deneyimletiyor.