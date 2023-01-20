EYT’liye emeklilik yolu! 1999 sonrası için bir plan var mı? Bağ-Kur’luların primleri... | TAKVİM'den dev EYT rehberi
Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili yasal düzenleme bu ay sonunda Meclis'e gelecek. Peki yasanın içinde neler var? Kimler nasıl emekli olacak? Eksikleri olanlar nasıl tamamlayacak? 1999 sonrası için bir plan var mı? Bağ-Kur'lular kaç gün prim biriktirecek? Kısmi emeklilik yeniden mi düzenlenecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, emekliliğe giden yolda merak edilen tüm soruları sizler için cevaplandırdı.
20.01.2023 07:02 - Son Güncelleme: 20.01.2023 07:02