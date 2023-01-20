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Haberler Ekonomi EYT’liye emeklilik yolu! 1999 sonrası için bir plan var mı? Bağ-Kur’luların primleri... | TAKVİM'den dev EYT rehberi

EYT’liye emeklilik yolu! 1999 sonrası için bir plan var mı? Bağ-Kur’luların primleri... | TAKVİM'den dev EYT rehberi

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili yasal düzenleme bu ay sonunda Meclis'e gelecek. Peki yasanın içinde neler var? Kimler nasıl emekli olacak? Eksikleri olanlar nasıl tamamlayacak? 1999 sonrası için bir plan var mı? Bağ-Kur'lular kaç gün prim biriktirecek? Kısmi emeklilik yeniden mi düzenlenecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, emekliliğe giden yolda merak edilen tüm soruları sizler için cevaplandırdı.

FARUK ERDEM
Takvim
20.01.2023 07:02 - Son Güncelleme: 20.01.2023 07:02
EYT’liye emeklilik yolu! 1999 sonrası için bir plan var mı? Bağ-Kur’luların primleri... | TAKVİM’den dev EYT rehberi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili süreçte artık sona gelindi.

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EYT’liye emeklilik yolu! 1999 sonrası için bir plan var mı? Bağ-Kur’luların primleri... | TAKVİM’den dev EYT rehberi

Yasal düzenleme Meclis'e gelecek ve tasarı yasalaştıktan sonra da başvurular başlayacak. Bu aşamada EYT'li olan herkes yaş şartı olmadan emekli olacak.

EYT’liye emeklilik yolu! 1999 sonrası için bir plan var mı? Bağ-Kur’luların primleri... | TAKVİM’den dev EYT rehberi

EYT'liler bu süreçle ilgili gelişmeleri ve kendi durumlarını merak ediyor.

EYT’liye emeklilik yolu! 1999 sonrası için bir plan var mı? Bağ-Kur’luların primleri... | TAKVİM’den dev EYT rehberi

Sizlerin bu konuda sorduğunuz soruların cevapları şöyle...

EYT’liye emeklilik yolu! 1999 sonrası için bir plan var mı? Bağ-Kur’luların primleri... | TAKVİM’den dev EYT rehberi

● Kimler yasal düzenlemenin kapsamına girecek?
8 Eylül 1999 öncesinde bir sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olmuş, çalışmaya başlamış ve primi yatırılmış tüm vatandaşlar Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamına giriyor.

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