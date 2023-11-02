Yerli ve milli otomobil TOGG'dan büyük başarı! Elon Musk'ın Tesla'sını solladı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Ekim ayında 500 adet Tesla satışı gerçekleştirildi. Aynı veri setine göre Togg satışları ise 3 bin 567 olarak kaydedildi.
Bununla birlikte yılın tamamına bakıldığında Ekim itibariyle Tesla'nın Togg'dan daha fazla satış rakamına ulaştı. ODMD verilerine göre Ekim itibariyle 2023 satışları Tesla'da 10 bin 700 oldu. Togg ise 9 bin 171 adet araç satışına imza attı.
ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINDA EKİM'DE HIZLI ARTIŞ YAŞANDI
Elektrikli araç pazarının geneline bakıldığında da Ekim ayında çok hızlı artış yaşandığı görüldü. Verilere göre Ekim'de elektrikli araç satışı 10 kat artışla 9 bin 832 oldu. Ekim satışlarında elektrikli araç satışlarının payı yüzde 11,9'a çıktı.