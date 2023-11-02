Yerli ve milli otomobil TOGG'dan büyük başarı! Elon Musk'ın Tesla'sını solladı

1 Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Ekim ayında 500 adet Tesla satışı gerçekleştirildi. Aynı veri setine göre Togg satışları ise 3 bin 567 olarak kaydedildi.

2 Bununla birlikte yılın tamamına bakıldığında Ekim itibariyle Tesla'nın Togg'dan daha fazla satış rakamına ulaştı. ODMD verilerine göre Ekim itibariyle 2023 satışları Tesla'da 10 bin 700 oldu. Togg ise 9 bin 171 adet araç satışına imza attı.