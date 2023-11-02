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Yerli ve milli otomobil TOGG'dan büyük başarı! Elon Musk'ın Tesla'sını solladı

Türkiye'nin yerli ve milli gururu TOGG, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden yayınlanan verilere göre, Elon Musk'ın Tesla'sına büyük fark attı. TOGG ekim ayında 3 bin 567 adet satılırken Tesla sadece 500 adet satıldı.

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 11:13 Güncelleme 02 Kasım 2023, 11:13
Yerli ve milli otomobil TOGG’dan büyük başarı! Elon Musk’ın Tesla’sını solladı 1

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Ekim ayında 500 adet Tesla satışı gerçekleştirildi. Aynı veri setine göre Togg satışları ise 3 bin 567 olarak kaydedildi.

Yerli ve milli otomobil TOGG’dan büyük başarı! Elon Musk’ın Tesla’sını solladı 2

Bununla birlikte yılın tamamına bakıldığında Ekim itibariyle Tesla'nın Togg'dan daha fazla satış rakamına ulaştı. ODMD verilerine göre Ekim itibariyle 2023 satışları Tesla'da 10 bin 700 oldu. Togg ise 9 bin 171 adet araç satışına imza attı.

Yerli ve milli otomobil TOGG’dan büyük başarı! Elon Musk’ın Tesla’sını solladı 3

ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINDA EKİM'DE HIZLI ARTIŞ YAŞANDI

Elektrikli araç pazarının geneline bakıldığında da Ekim ayında çok hızlı artış yaşandığı görüldü. Verilere göre Ekim'de elektrikli araç satışı 10 kat artışla 9 bin 832 oldu. Ekim satışlarında elektrikli araç satışlarının payı yüzde 11,9'a çıktı.

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