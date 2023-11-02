MERKEZ BANKASI HANGİ ORANA İŞARET ETTİ? Emeklilerin zammı ne kadar olacak? Kim, ne kadar alacak? İşte SSK ve Bağ-Kurluların yeni maaşı

1 Milyonlar merakla Ocak zammını bekliyor. Zam oranlarında enflasyon belirleyici olurken, veriler ve öngörüler yakından takip ediliyor. Bu açıdan gözler Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın bugün enflasyon raporunu açıkladığı toplantıya çevrildi. Erkan, "Yıl sonu enflasyon tahmini orta noktalarını 2023 için yüzde 65, 2024 için yüzde 36 ve 2025 için yüzde 14 olarak güncelledik" dedi. Orta Vadeli Program'daki 2023 yılı enflasyon tahmini de yüzde 65 seviyesinde bulunuyor.

2 İŞTE O ORAN

Eğer 2023 yılı enflasyonu yüzde 65 olarak gerçekleşirse, 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 37.76 olarak gerçekleşecek. Bu durumda tüm kök aylıklara yüzde 37.76 artış yansıtılacak. Tabii artışlar bununla sınırlı kalmayacak.