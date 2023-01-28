Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 2000-2001-2003-2008 sonrası sigortalılar tek pakette! 4A-SSK, Bağkur'lu emekliye 1.300 TL İNTİBAK ZAMMI!

2000-2001-2003-2008 sonrası sigortalılar tek pakette! 4A-SSK, Bağkur'lu emekliye 1.300 TL İNTİBAK ZAMMI!

SSK Bağ-Kur emeklisine 1300 TL'ye yakın intibak zammı gündemdeki yerini koruyor. 2000 yılından önce emekli olanlar uygulanan intibak düzenlemesinin, 2000 yılından sonra emekli olanlar için de uygulanması bekleniyor. Milyonlarca emeklinin beklentisi olan intibak, yeniden gündemde yer aldı. Eğer bu talep hayata geçerse, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, sonra emekli olanlara da yansıtılacak. Peki, emekliye intibak zammı gelecek mi? İntibak yasası son dakika gelişmeler.

takvim.com.tr
28.01.2023 12:25 - Son Güncelleme: 28.01.2023 12:25
2000-2001-2003-2008 sonrası sigortalılar tek pakette! 4A-SSK, Bağkur’lu emekliye 1.300 TL İNTİBAK ZAMMI! Aylıklarda taban 7.503 TL...

İntibak düzenlemesi hakkında yaşanan son gelişmeler milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. 2000 yılından önce emekli olanlar uygulanan intibak düzenlemesinin, 2000 yılından sonra emekli olanlar için de uygulanması bekleniyor. Ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşan emekliler intibak zammının Meclis'e gelip gelmeyeceğini merak edip araştırıyor. Eğer yasa yürürlüğe girerse, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, sonra emekli olanlara da yansıtılacak. Peki, emekliye intibak zammı gelecek mi 2023? İntibak yasası gelirse maaşlar ne kadar olacak? İşte detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
2000-2001-2003-2008 sonrası sigortalılar tek pakette! 4A-SSK, Bağkur’lu emekliye 1.300 TL İNTİBAK ZAMMI! Aylıklarda taban 7.503 TL...

EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI NE KADAR OLACAK? EMEKLİ İNTİBAK YASASI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Milyonlarca emeklinin gözü intibak yasası için Meclis'te. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, 1300 liraya varan zammın yolunu açacak intibak için düzenleme bekliyor.

2000-2001-2003-2008 sonrası sigortalılar tek pakette! 4A-SSK, Bağkur’lu emekliye 1.300 TL İNTİBAK ZAMMI! Aylıklarda taban 7.503 TL...

İNTİBAK DÜZENLEMESİ SON GELİŞMELER

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekliler için intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artış talebinde bulundu. Ergün, intibak düzenlemesi hakkında şunları kaydetti:

2000-2001-2003-2008 sonrası sigortalılar tek pakette! 4A-SSK, Bağkur’lu emekliye 1.300 TL İNTİBAK ZAMMI! Aylıklarda taban 7.503 TL...

"EYT, emekli aylıklarına zam oranının yüzde 30'a yükseltilmesi, en düşük aylığın 5 bin 500 liraya çıkartılması adımları, intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artışla taçlandırılmalı.

2000-2001-2003-2008 sonrası sigortalılar tek pakette! 4A-SSK, Bağkur’lu emekliye 1.300 TL İNTİBAK ZAMMI! Aylıklarda taban 7.503 TL...

Milyonlarca emekli, intibak düzenlemesinin EYT düzenlemesiyle birlikte TBMM'ye sunulmasını dört gözle bekliyor. Bu adımın atılması, 2000 yılından sonra emekli olanlara rahat bir nefes aldıracaktır."

SON DAKİKA