2000-2001-2003-2008 sonrası sigortalılar tek pakette! 4A-SSK, Bağkur'lu emekliye 1.300 TL İNTİBAK ZAMMI!

İntibak düzenlemesi hakkında yaşanan son gelişmeler milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. 2000 yılından önce emekli olanlar uygulanan intibak düzenlemesinin, 2000 yılından sonra emekli olanlar için de uygulanması bekleniyor. Ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşan emekliler intibak zammının Meclis'e gelip gelmeyeceğini merak edip araştırıyor. Eğer yasa yürürlüğe girerse, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, sonra emekli olanlara da yansıtılacak. Peki, emekliye intibak zammı gelecek mi 2023? İntibak yasası gelirse maaşlar ne kadar olacak? İşte detaylar!