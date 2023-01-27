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Haberler Ekonomi Şubat 2023 Mazot ve Gübre Desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İL İL Mazot Gübre desteği ÖDEME TAKVİMİ! Ziraat-e-Devlet sorgulama: TC Kimlik no 2,4,6,8 olanlar...

Şubat 2023 Mazot ve Gübre Desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İL İL Mazot Gübre desteği ÖDEME TAKVİMİ! Ziraat-e-Devlet sorgulama: TC Kimlik no 2,4,6,8 olanlar...

Mazot ve Gübre Desteği ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Mazot gübre desteği yattı mı sorusuna çiftçiler yanıt arıyor. 2023 yılında mazot ve gübre desteklerinin ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Çiftçi destek ödemelerinden faydalanmak isteyenler için Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından açıklama geldi. Peki, Şubat 2023 Mazot ve Gübre Desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
27.01.2023 16:45 - Son Güncelleme: 27.01.2023 16:48
Şubat 2023 Mazot ve Gübre Desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İL İL Mazot Gübre desteği ÖDEME TAKVİMİ! Ziraat-e-Devlet sorgulama: TC Kimlik no 2,4,6,8 olanlar...

81 ilde yatırılacak mazot gübre desteğinin ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mazot gübre desteği yattı mı sorusunun cevabı sorgulanıyor. Binlerce çiftçinin faydalandığı mazot ve gübre destekleri her yıl tarımsal destek ödemeler kapsamında veriliyor. Peki, Şubat 2023 Mazot ve Gübre Desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar!

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Şubat 2023 Mazot ve Gübre Desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İL İL Mazot Gübre desteği ÖDEME TAKVİMİ! Ziraat-e-Devlet sorgulama: TC Kimlik no 2,4,6,8 olanlar...

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Adana programı kapsamında bir dizi toplantıya katıldı.

Şubat 2023 Mazot ve Gübre Desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İL İL Mazot Gübre desteği ÖDEME TAKVİMİ! Ziraat-e-Devlet sorgulama: TC Kimlik no 2,4,6,8 olanlar...

Bakan Kirişci önce bir otelde düzenlenen "Tarımın Yeni Yüzyılı Üretime Gönül Verenler" ödül törenine katıldı. Mazot ve gübre desteklerinin erkene çekildiğini ifade eden Bakan Kirişci, "1 milyon 152 bin çiftçi için 8,6 milyar liralık mazot ve gübre desteğini 6 ay öncesinden ödemeye başladık" dedi.

Şubat 2023 Mazot ve Gübre Desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İL İL Mazot Gübre desteği ÖDEME TAKVİMİ! Ziraat-e-Devlet sorgulama: TC Kimlik no 2,4,6,8 olanlar...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemeleriyle ilgili en çok merak edilen sorulardan birini yanıtladı.

Şubat 2023 Mazot ve Gübre Desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İL İL Mazot Gübre desteği ÖDEME TAKVİMİ! Ziraat-e-Devlet sorgulama: TC Kimlik no 2,4,6,8 olanlar...

Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "972 milyon 333 bin liralık tarımsal destek ödemelerini bugün (27 Ocak) çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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