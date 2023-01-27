Şubat 2023 Mazot ve Gübre Desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İL İL Mazot Gübre desteği ÖDEME TAKVİMİ! Ziraat-e-Devlet sorgulama: TC Kimlik no 2,4,6,8 olanlar...
Mazot ve Gübre Desteği ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Mazot gübre desteği yattı mı sorusuna çiftçiler yanıt arıyor. 2023 yılında mazot ve gübre desteklerinin ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Çiftçi destek ödemelerinden faydalanmak isteyenler için Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından açıklama geldi. Peki, Şubat 2023 Mazot ve Gübre Desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!
27.01.2023 16:45 - Son Güncelleme: 27.01.2023 16:48
81 ilde yatırılacak mazot gübre desteğinin ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mazot gübre desteği yattı mı sorusunun cevabı sorgulanıyor. Binlerce çiftçinin faydalandığı mazot ve gübre destekleri her yıl tarımsal destek ödemeler kapsamında veriliyor. Peki, Şubat 2023 Mazot ve Gübre Desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar!