Şubat 2023 Mazot ve Gübre Desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İL İL Mazot Gübre desteği ÖDEME TAKVİMİ! Ziraat-e-Devlet sorgulama: TC Kimlik no 2,4,6,8 olanlar...

81 ilde yatırılacak mazot gübre desteğinin ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mazot gübre desteği yattı mı sorusunun cevabı sorgulanıyor. Binlerce çiftçinin faydalandığı mazot ve gübre destekleri her yıl tarımsal destek ödemeler kapsamında veriliyor. Peki, Şubat 2023 Mazot ve Gübre Desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar!