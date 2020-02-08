İBB'den ulaşıma zam! Yeni akbil fiyatları kaç TL? 2020 Öğrenci tam abonman aylık ücreti ne kadar oldu?

Yeni akbil fiyatları açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yaptığı yazılı açıklama ile ulaşıma zam geldiğini duyurdu. UKOME'nin yaklaşık 3 yıldır değişmeyen toplu ulaşım ücretlerinde maliyetlerdeki büyük artış nedeniyle yeni bir fiyat düzenlemesi yapma kararı aldığını açıklayan İBB, öğrenci ve tam akbil fiyat tarifesini kamuoyu ile paylaştı. Peki, öğrenci ve tam abonman (aylık) ücreti ne kadar oldu? Öğrenci ve tam elektronik bilet fiyatı kaç TL? Yeni akbil fiyatları ne kadar? İşte 2020 zamlı istanbulkart fiyatları...