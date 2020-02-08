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İBB'den ulaşıma zam! Yeni akbil fiyatları kaç TL? 2020 Öğrenci tam abonman aylık ücreti ne kadar oldu?

İstanbul'da ulaşıma zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada, yüzde 35'lik zamlı fiyatların pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından İstanbullular, yeni akbil fiyatlarını araştırmaya başladılar. Peki, öğrenci ve tam abonman (aylık) ücreti ne kadar oldu? Öğrenci ve tam elektronik bilet fiyatı kaç TL? Yeni akbil fiyatları ne kadar? İşte 2020 zamlı istanbulkart fiyatları...

08.02.2020 08:42 - Son Güncelleme: 08.02.2020 08:42
İBB'den ulaşıma zam! Yeni akbil fiyatları kaç TL? 2020 Öğrenci tam abonman aylık ücreti ne kadar oldu?

Yeni akbil fiyatları açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yaptığı yazılı açıklama ile ulaşıma zam geldiğini duyurdu. UKOME'nin yaklaşık 3 yıldır değişmeyen toplu ulaşım ücretlerinde maliyetlerdeki büyük artış nedeniyle yeni bir fiyat düzenlemesi yapma kararı aldığını açıklayan İBB, öğrenci ve tam akbil fiyat tarifesini kamuoyu ile paylaştı. Peki, öğrenci ve tam abonman (aylık) ücreti ne kadar oldu? Öğrenci ve tam elektronik bilet fiyatı kaç TL? Yeni akbil fiyatları ne kadar? İşte 2020 zamlı istanbulkart fiyatları...

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İBB'den ulaşıma zam! Yeni akbil fiyatları kaç TL? 2020 Öğrenci tam abonman aylık ücreti ne kadar oldu?

ZAMLI ULAŞIM ÜCRETLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İBB'den yapılan açıklamaya göre, yeni tarifler 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak.

İBB'den ulaşıma zam! Yeni akbil fiyatları kaç TL? 2020 Öğrenci tam abonman aylık ücreti ne kadar oldu?

2020 İSTANBUL ULAŞIM ZAMLI ÜCRETLERİ NE KADAR?

İBB'nin yazılı açıklaması şu şekilde:

İBB'den ulaşıma zam! Yeni akbil fiyatları kaç TL? 2020 Öğrenci tam abonman aylık ücreti ne kadar oldu?

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık ettiği UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi), 6 Şubat 2020 tarihli toplantıda İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İSTESOB) teklifiyle, İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar aldı. 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni toplu taşıma tarifesinde; 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira olacak. 205 lira olan Tam Mavi Kart 275 lira, 40 lira olan Öğrenci Mavi Kartı ise 50 liradan satılacak.

İBB'den ulaşıma zam! Yeni akbil fiyatları kaç TL? 2020 Öğrenci tam abonman aylık ücreti ne kadar oldu?

İSTANBULKART FİYATLARI NE KADAR?

Zamdan önce 1,25 TL olan öğrenci istanbulkartları, zammın ardından ilk basımlarında 1,75 TL oldu. Öğrenciler zammın ardından 1,75 TL ödeyerek metro, İETT, Marmaray gibi ulaşım araçlarına binecekler.

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