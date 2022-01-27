Yerli savaş uçağı MMU'da flaş gelişme! Dünyanın en büyük 3D yazıcısı satın alındı
Dünyayı kendisine hayran bırak SİHA'lardan sonra yerli savaş uçağı MMU da bomba gibi geliyor. ABD merkezli Sciaky şirketi, TUSAŞ'ın dünyanın en büyük metal elektron ışınlı 3 boyutlu yazıcısı EBAM 300 serisini sipariş ettiğini açıkladı. 3D Yazıcı, Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'nde kullanılmak üzere tedarik edildi.
27.01.2022 09:36
- Son Güncelleme: 27.01.2022 09:36
ABD merkezli Sciaky şirketi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ), dünyanın en büyük Metal Elektron Işınlı 3 Boyutlu (3D) Yazıcısı EBAM 300 Serisi'ni sipariş ettiğini açıkladı.
Sciaky şirketinin internet sitesinde duyurulan gelişmeye göre; dünyanın en büyük 3D yazısıcı, 6 metre uzunluğundaki titanyum hava aracı parçalarını 3D olarak basabiliyor. 3D Yazıcı, Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'nde kullanılmak üzere tedarik edildi.
TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine kurulacak olan 3D yazıcı; 6 metre uzunluğa, 2 metre genişliğe ve 1.8 metre yüksekliğe kadar parça basabilecek.