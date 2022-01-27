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Yerli savaş uçağı MMU'da flaş gelişme! Dünyanın en büyük 3D yazıcısı satın alındı

Dünyayı kendisine hayran bırak SİHA'lardan sonra yerli savaş uçağı MMU da bomba gibi geliyor. ABD merkezli Sciaky şirketi, TUSAŞ'ın dünyanın en büyük metal elektron ışınlı 3 boyutlu yazıcısı EBAM 300 serisini sipariş ettiğini açıkladı. 3D Yazıcı, Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'nde kullanılmak üzere tedarik edildi.

27.01.2022 09:36 - Son Güncelleme: 27.01.2022 09:36
Yerli savaş uçağı MMU’da flaş gelişme! Dünyanın en büyük 3D yazıcısı satın alındı

ABD merkezli Sciaky şirketi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ), dünyanın en büyük Metal Elektron Işınlı 3 Boyutlu (3D) Yazıcısı EBAM 300 Serisi'ni sipariş ettiğini açıkladı.

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Yerli savaş uçağı MMU’da flaş gelişme! Dünyanın en büyük 3D yazıcısı satın alındı

Sciaky şirketinin internet sitesinde duyurulan gelişmeye göre; dünyanın en büyük 3D yazısıcı, 6 metre uzunluğundaki titanyum hava aracı parçalarını 3D olarak basabiliyor. 3D Yazıcı, Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'nde kullanılmak üzere tedarik edildi.

Yerli savaş uçağı MMU’da flaş gelişme! Dünyanın en büyük 3D yazıcısı satın alındı

TAI ve Sciaky arasındaki sözleşme, TAI'nin EBAM makinesini ve teknolojisini kullanımını optimize etmeyi amaçlayan bir dizi proje üzerinde iş birliğini de içeriyor.

Yerli savaş uçağı MMU’da flaş gelişme! Dünyanın en büyük 3D yazıcısı satın alındı

TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine kurulacak olan 3D yazıcı; 6 metre uzunluğa, 2 metre genişliğe ve 1.8 metre yüksekliğe kadar parça basabilecek.

Yerli savaş uçağı MMU’da flaş gelişme! Dünyanın en büyük 3D yazıcısı satın alındı

3D yazıcı, büyük ölçekli kaynak işlemleri için hızla bir Elektron Işını Kaynakçısına (EBW) geçebilme özelliğine sahip.

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