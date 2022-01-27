Yerli savaş uçağı MMU’da flaş gelişme! Dünyanın en büyük 3D yazıcısı satın alındı

Sciaky şirketinin internet sitesinde duyurulan gelişmeye göre; dünyanın en büyük 3D yazısıcı, 6 metre uzunluğundaki titanyum hava aracı parçalarını 3D olarak basabiliyor. 3D Yazıcı, Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'nde kullanılmak üzere tedarik edildi.