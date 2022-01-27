İşçiye 10 bin 848 TL tazminat! Kıdem tazminatında yeni dönem! Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Kimler alabilir?
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 30.95 olarak netleşirken, işçilerin kıdem tazminatı tavanı da yükseldi. Peki kimler hangi şartlarda tazminat almaya hak kazanacak ve tutar nasıl hesaplanacak? İşte detaylar
Memurlara yapılan ilave zam ile ilgili yasanın resmi gazetede yayımlanmasından sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı da bir genelgeyle yeni katsayıları duyurdu.
Bu artış aslında memurların çocuk parasından tüm harcırahlarına kadar tüm ödemeleri artırmış oldu. Aynı zamanda işçiler için belirlenen kıdem tazminatı tavan miktarı da yükseldi.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI YENİ GENELGE İLE AÇIKLADI: KIDEM TAZMİNATI TAVANI YÜKSELDİ
Kıdem tazminatı tavanı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın genelgesine göre 10 bin 848 lira 59 kuruşa yükseldi. 2021'in ikinci yarısında 8 bin 284 lira olarak uygulanan tavan, 6 Ocak tarihli genelgede 10 bin 596 çıkmıştı. İlave zammın yansıtılmasıyla da yeni tavan 10 bin 848 liraya ulaştı.
Buna göre, bu yılın ilk yarısında işten çıkartılanlar çalıştıkları her yıl için en çok 10 bin 848 lira kıdem tazminatı alabilecek. Bu tutar, Temmuz'da memur maaş zammıyla yine artacak.