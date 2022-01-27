10,4 milyon dolar kazandık! Türkiye dünyaya deniz salyangozu ihraç ediyor
Türk mutfağında yeri olmamasına rağmen deniz salyangozu özellikle Uzak Doğu mutfağında bolca tercih ediliyor. Türkiye'den de çıkan deniz salyangozları başta Güney Kore olmak üzere tüm dünyaya ihraç ediliyor. Türkiye 2021'de deniz salyangozu ihracatından 10 milyon 421 bin 801 dolar gelir elde etti.
27.01.2022 09:55
- Son Güncelleme: 27.01.2022 10:05
AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den 5 ülkeye 2021 yılında 1787 ton deniz salyangozu satıldı. Bu ihracattan 10 milyon 421 bin 801 dolar gelir sağlandı.
2020 yılında yapılan 2 bin 581 ton deniz salyangozu ihracatından 17 milyon 193 bin 622 dolar gelir elde edilmişti. Bu ürünlerin ihracatı, bir önceki yıla göre 2021 yılında miktarda yüzde 31, değerde ise yüzde 39 geriledi.
EN FAZLA DENİZ SALYANGOZUNU GÜNEY KORE ALDI
Deniz salyangozu ihracatında 5 milyon 221 bin 375 dolarla Güney Kore Cumhuriyeti ilk sırada yer aldı.