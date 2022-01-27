10,4 milyon dolar kazandık! Türkiye dünyaya deniz salyangozu ihraç ediyor

2020 yılında yapılan 2 bin 581 ton deniz salyangozu ihracatından 17 milyon 193 bin 622 dolar gelir elde edilmişti. Bu ürünlerin ihracatı, bir önceki yıla göre 2021 yılında miktarda yüzde 31, değerde ise yüzde 39 geriledi.