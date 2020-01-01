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2020 yılı vergi, harç ve cezalarda artış! İşte 2020 yılında ödeyeceğiniz vergi, harç ve ceza ücretleri

Bu haber 81 milyonu ilgilendiriyor. 2020 yılının gelmesiyle birlikte vergi, harç ve cezalarda da artış yaşandı. Peki Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) ne kadar oldu? Pasaport ücreti kaç lira? Tapu harcı, icra başvuru harcı 2020 yılında ne kadar oldu? Ehliyet ücreti ve trafik cezaları kaç paraya yükseldi?

İşte yeni yılda ödeyeceğiniz tutarlar:

01.01.2020 09:18 - Son Güncelleme: 01.01.2020 09:18
2020 yılı vergi, harç ve cezalarda artış! İşte 2020 yılında ödeyeceğiniz vergi, harç ve ceza ücretleri

2020 yılına girilmesiyle birlikte vergi, harç ve cezalarda artış yaşandı.

İşte yeni yılda ödeyeceğiniz tutarlar:

2020 yılı vergi, harç ve cezalarda artış! İşte 2020 yılında ödeyeceğiniz vergi, harç ve ceza ücretleri

Motorlu Taşıtlar Vergisi

İşte MTV tutarları(01/01/2018 öncesi tescil)

Otomobil

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

2019 MTV'si: 861 lira

2020 MTV'si: 964.32 lira

2020 yılı vergi, harç ve cezalarda artış! İşte 2020 yılında ödeyeceğiniz vergi, harç ve ceza ücretleri

Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV'si: 1499 lira

2020 MTV'si: 1678.88 lira

2020 yılı vergi, harç ve cezalarda artış! İşte 2020 yılında ödeyeceğiniz vergi, harç ve ceza ücretleri

Otomobil

1-3 yaş

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV'si: 2647 lira

2020 MTV'si: 2946.64 lira

2020 yılı vergi, harç ve cezalarda artış! İşte 2020 yılında ödeyeceğiniz vergi, harç ve ceza ücretleri

Otomobil

1-3 yaş

1801-2000 cc aralığı

2019 MTV'si: 4170 lira

2020 MTV'si: 4670.4 lira

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