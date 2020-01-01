2020 yılı vergi, harç ve cezalarda artış! İşte 2020 yılında ödeyeceğiniz vergi, harç ve ceza ücretleri

Bu haber 81 milyonu ilgilendiriyor. 2020 yılının gelmesiyle birlikte vergi, harç ve cezalarda da artış yaşandı. Peki Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) ne kadar oldu? Pasaport ücreti kaç lira? Tapu harcı, icra başvuru harcı 2020 yılında ne kadar oldu? Ehliyet ücreti ve trafik cezaları kaç paraya yükseldi?

İşte yeni yılda ödeyeceğiniz tutarlar:

01.01.2020 09:18 - Son Güncelleme: 01.01.2020 09:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





