Yerli otomobil TOGG’un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı!

"CİHAZLAR YAZILIMI VE TASARIMIYLA YÜZDE YÜZ YERLİ"

GERSAN Yatırım Koordinatörü Ensar Temur konuyla ilgili yaptığı açıklamada, cihazların yüzde yüz yerli olduğunu ifade ederek " 2016 yılında şirketimizin elektrikli otomobillerin piyasaya çıkacağını fark etmesi üzerine biz şarj ünitelerini üretmeye karar verdik. O dönemde AK Parti Eski Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ile tanıştık. O bize bu şarj ünitelerini Erzurum'da üretmemiz için bir talepte bulundu. Bizde burada bu projeyi yapmaya karar verdik. İlk etapta 15 kişiyle ardından 250 kişiyle burada çalışacağız. Yüzde yüz yerli bir şekilde üretim yapıyoruz. Biz çalışmalarımızı İstanbul'da tamamladık. Eylül sonunda burada Cumhurbaşkanımız gelirse onunla birlikte ciddi bir açılış yapacağız. Milli ve yerli bir şarj ünitesi üretiyoruz mühendislerimiz de Türklerden oluşuyor. Artık elektrikli araçlar daha ön plan olacak. Bu tür araçlarda arızada az, yakıt fiyatı da az olduğu için ilgi çekecek" dedi.