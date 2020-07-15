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Ruslar geliyorlar! Rusya ile uçuş seferleri başlıyor (Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler)

Kovid-19 önlemleriyle nedeniyle alınan önlemlerden biri de ülkeler arası hava sınırlarının kapatılmasıydı. Yeni normale geçiş aşamasında genişletilen önlemlerden biri de bu oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün itibarıyla Rusya ile uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık" dedi. İşte detaylar...

15.07.2020 16:44 - Son Güncelleme: 15.07.2020 16:44
Ruslar geliyorlar! Rusya ile uçuş seferleri başlıyor Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Rusya ile yurt dışı uçuş seferlerinin bugün itibariyle yeniden başlatılması konusunda Rusya Federasyonu ve Türkiye'nin mutabık kaldığını bildirdi.

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Ruslar geliyorlar! Rusya ile uçuş seferleri başlıyor Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yurt dışı uçuşlarının durdurulması sonrasında 11 Haziran itibariyle çeşitli ülkelere yurt dışı uçuşların yeniden başlatıldığını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, "11 Haziran itibarıyla yeniden başlattığımız yurt dışı uçuşlarımızda 31 ülkeyle seferlere başlamıştık. Bugün itibarıyla Rusya ile uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık" diye konuştu.

Ruslar geliyorlar! Rusya ile uçuş seferleri başlıyor Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler

SEFER YAPILAN ÜLKE SAYISI 32'YE ÇIKTI

Yurt dışı uçuşlarının başlatıldığı 11 Haziran tarihi itibarıyla 31 ülkeyle sürdürülen seferlerin sonrasında 20 ülkeyle karşılıklı olarak seferlerin başlatılması noktasında görüşmeler sürüyordu. Bu 31 ülkenin arasına Rusya'nın da katılmasıyla, yurt dışına seferleri yeniden başlatılan ülke sayısı 32'ye yükselmiş oldu.

Ruslar geliyorlar! Rusya ile uçuş seferleri başlıyor Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler

Öte yandan, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki anlaşma çerçevesinde, Türk taşıyıcıları 2019 yılı içerisinde Rusya'daki 18 noktaya haftalık 253 frekans, Rus taşıyıcıları ise Türkiye'deki 7 noktaya haftalık 127 frekans sefer gerçekleştirmek üzere izinlendirilmişti.

Ruslar geliyorlar! Rusya ile uçuş seferleri başlıyor Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler

2019 yılı turizm istatistiklerinde Rusya Federasyonu 7 milyon 17 bin 657 ziyaretçi ile 1. sırada yer alırken, uçuşların yeniden başlamasıyla Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısında önemli bir iyileşme bekleniyor.

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