Ruslar geliyorlar! Rusya ile uçuş seferleri başlıyor (Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler)
Kovid-19 önlemleriyle nedeniyle alınan önlemlerden biri de ülkeler arası hava sınırlarının kapatılmasıydı. Yeni normale geçiş aşamasında genişletilen önlemlerden biri de bu oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün itibarıyla Rusya ile uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık" dedi. İşte detaylar...
Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yurt dışı uçuşlarının durdurulması sonrasında 11 Haziran itibariyle çeşitli ülkelere yurt dışı uçuşların yeniden başlatıldığını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, "11 Haziran itibarıyla yeniden başlattığımız yurt dışı uçuşlarımızda 31 ülkeyle seferlere başlamıştık. Bugün itibarıyla Rusya ile uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık" diye konuştu.
SEFER YAPILAN ÜLKE SAYISI 32'YE ÇIKTI
Yurt dışı uçuşlarının başlatıldığı 11 Haziran tarihi itibarıyla 31 ülkeyle sürdürülen seferlerin sonrasında 20 ülkeyle karşılıklı olarak seferlerin başlatılması noktasında görüşmeler sürüyordu. Bu 31 ülkenin arasına Rusya'nın da katılmasıyla, yurt dışına seferleri yeniden başlatılan ülke sayısı 32'ye yükselmiş oldu.