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Ruslar geliyorlar! Rusya ile uçuş seferleri başlıyor (Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler)

Kovid-19 önlemleriyle nedeniyle alınan önlemlerden biri de ülkeler arası hava sınırlarının kapatılmasıydı. Yeni normale geçiş aşamasında genişletilen önlemlerden biri de bu oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün itibarıyla Rusya ile uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık" dedi. İşte detaylar...

15.07.2020 16:44 - Son Güncelleme: 15.07.2020 16:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





