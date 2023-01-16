Yerli otomobil Togg'dan yeni iş birliği! Yüksek kaliteli araç içi deneyimi için Qualcomm
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'dan yeni bir iş birliği açıklaması geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda ''Kullanıcılarımıza son teknoloji bağlantılı hizmetler sunma ve yüksek kaliteli araç içi deneyimler yaşatmak için Qualcomm ile birlikte çalışıyoruz'' ifadesine yer verildi.
Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C-SUV'da, Snapdragon® Dijital Kokpit Platformlarını kullanacağını duyurdu.
Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifedelere yer verildi. Kullanıcılarına son teknoloji bağlantılı hizmetler sunmayı ve yüksek kaliteli araç içi deneyimler yaşatmayı hedefleyen Togg, Qualcomm Technologies, Inc. ile birlikte çalışacak.
Togg, C-SUV'un bilgi ve eğlence sistemini Snapdragon® Dijital Kokpit Platformları ile güçlendirecek. Akıllı cihaz, gelişmiş grafik ve araç içi multimedya deneyimlerinin yanı sıra bilgisayar görüşü desteği, yapay zekâ yetenekleri, entegre ve sürekli uyarlanabilir kokpit sistemi sayesinde kullanıcılarına daha konforlu, bağlantılı ve kesintisiz bir sürüş deneyimi sağlayacak.
TOGG İÇİN YENİ ATILIM
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneğince (TRKTYD) ilk yerli ve milli otomobil Togg'un elektrikli şarj ünitelerinin sitelere kurulması yönünde çalışma başlatıldığını, bu çalışma için kısa sürede 6 bin 800 siteden talep alındığını bildirdi.
Bakan Kurum, Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) tarafından Sancaktepe'deki Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde düzenlenen "2. Tesis Yönetim Zirvesi ve Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, tesis yönetiminin Türkiye'de yeni ve büyüyen bir sektör olduğunu söyledi.
1990'lı yıllarda İstanbul'da, plaza ve alışveriş merkezlerinin inşaatıyla faaliyetlerine başlayan sektörün, son 20 yılda şehirlerde büyük bir hızla yayıldığını belirten Kurum, sektörün 20 yılda nasıl bu kadar büyüdüğü sorusuna, "istikrarlı ve yapı sektörünün tüm potansiyelini harekete geçiren bir iktidar" yanıtını verdiklerini aktardı.
Kişi başına düşen gelir ve alım gücünün artmasının emlak sektöründe nitelikli konut projelerinin sayısını artırdığını anlatan Kurum, "Bu 20 yılda plansız ve çarpık kentleşmeyi ortadan kaldırmak için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çok önemli bir karar aldılar ve 'Bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümü yapacağız.' dediler. Kentsel dönüşüm ve toplu konut faaliyetleri hayatımızın önemli birer parçası haline geldi. Türkiye'mizin ve milletimizin zenginleşmesiyle gecekondu mahalleleri ve çöküntü alanları yerlerini hızla toplu konutlara ve vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşayabilecekleri sitelere dönüştürdük." dedi.