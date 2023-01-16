Yerli otomobil Togg’dan yeni iş birliği! Yüksek kaliteli araç içi deneyimi için Qualcomm

1990'lı yıllarda İstanbul'da, plaza ve alışveriş merkezlerinin inşaatıyla faaliyetlerine başlayan sektörün, son 20 yılda şehirlerde büyük bir hızla yayıldığını belirten Kurum, sektörün 20 yılda nasıl bu kadar büyüdüğü sorusuna, "istikrarlı ve yapı sektörünün tüm potansiyelini harekete geçiren bir iktidar" yanıtını verdiklerini aktardı.

Kişi başına düşen gelir ve alım gücünün artmasının emlak sektöründe nitelikli konut projelerinin sayısını artırdığını anlatan Kurum, "Bu 20 yılda plansız ve çarpık kentleşmeyi ortadan kaldırmak için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çok önemli bir karar aldılar ve 'Bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümü yapacağız.' dediler. Kentsel dönüşüm ve toplu konut faaliyetleri hayatımızın önemli birer parçası haline geldi. Türkiye'mizin ve milletimizin zenginleşmesiyle gecekondu mahalleleri ve çöküntü alanları yerlerini hızla toplu konutlara ve vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşayabilecekleri sitelere dönüştürdük." dedi.