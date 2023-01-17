Çay 39, 90'a, dana kuzu 54,90'a düştü! 16-31 Ocak fiyat listesi Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı... Yeni hafta Tarım Kredi'de fiyatlar GÜNCELLENDİ!

Tarım Kredi marketlerinde haftanın yeni indirimli ürünleri belli oldu. 31 Ocak 2023 tarihine kadar 50 üründe dev indirimler uygulandı. Gıda ve temizlik reyonlarında kampanyalı ürünler vatandaşları bekliyor. Peki bu hafta Tarım Kredi marketlerinde neler var, hangi ürünler indirimde? Öte yandan yeni gelişmeye göre yılbaşından itibaren ayçiçek yağında gümrük vergisinin sıfırlanmasının ardından iç pazarda yağ fiyatlarında yüzde 15'e kadar indirim olacak. İşte 17 Ocak 2023 Tarım Kredi güncel FİYAT LİSTESİ...