Çay 39, 90'a, dana kuzu 54,90'a düştü! 16-31 Ocak fiyat listesi Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı... Yeni hafta Tarım Kredi'de fiyatlar GÜNCELLENDİ!
Tarım Kredi marketlerinin 16-31 Ocak fiyat listesi yayımlandı. Vatandaşlar tarafından yakından takip edilen listede et ürünlerinden tutun bebek bezi, abur cubur, şampuan gibi bakım ürünlerine kadar envai çeşit ürün yer alıyor. Tarım Kredi indirimli ürünlerinin yanı sıra ham ayçiçeği yağı ve çekirdekte gümrük vergilerinin sıfırlanması sonrası yağ fiyatlarına da indirim geliyor. İşte detaylar...
17.01.2023 10:05 - Son Güncelleme: 17.01.2023 10:06
Tarım Kredi marketlerinde haftanın yeni indirimli ürünleri belli oldu. 31 Ocak 2023 tarihine kadar 50 üründe dev indirimler uygulandı. Gıda ve temizlik reyonlarında kampanyalı ürünler vatandaşları bekliyor. Peki bu hafta Tarım Kredi marketlerinde neler var, hangi ürünler indirimde? Öte yandan yeni gelişmeye göre yılbaşından itibaren ayçiçek yağında gümrük vergisinin sıfırlanmasının ardından iç pazarda yağ fiyatlarında yüzde 15'e kadar indirim olacak. İşte 17 Ocak 2023 Tarım Kredi güncel FİYAT LİSTESİ...