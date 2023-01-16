Ayda 1 kez hesap kartlarına yatacak! PTT'den ailelere 1250 TL ödeme! e-Devlet'ten form doldurup onay almak yeterli! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Devlet tarafından birçok alanda destek ödemesi sağlanıyor ve bu yardımlardan maddi durumu yetersiz olanlar yararlanabiliyor. Devletin verdiği yardımlar milyonlarca kişiye ulaşıyor ve şartları karşılayan vatandaşların başvuru yapması yeterli oluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile PTT'den alınabilen ödemelerden önce ilk kez başvuru yapacak olan vatandaşlar başvuru şartlarının neler olduğunu merak ederek araştırmaya başladı. Bu yardımla birlikte ailelere 850-1250 TL arası ödeme veriliyor. Peki, kimler yararlanacak, şartlar neler? İşte detaylar!