Ayda 1 kez hesap kartlarına yatacak! PTT'den ailelere 1250 TL ödeme! e-Devlet'ten form doldurup onay almak yeterli! TCKN 2,4,6,8 olanlar...
Devlet tarafından ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yardımlar veriliyor ve bunlar için belli başlı şartların taşınması gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ya da PTT üzerinden alınabilen bu yardımların neler olduğu en çok merak edilenler arasında yer alırken bir yandan da başvuru şartlarıyla ilgili araştırmalar sürüyor. Bu desteklerden biri de 850-1250 TL arası veriliyor. İşte detaylar...
Devlet tarafından birçok alanda destek ödemesi sağlanıyor ve bu yardımlardan maddi durumu yetersiz olanlar yararlanabiliyor. Devletin verdiği yardımlar milyonlarca kişiye ulaşıyor ve şartları karşılayan vatandaşların başvuru yapması yeterli oluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile PTT'den alınabilen ödemelerden önce ilk kez başvuru yapacak olan vatandaşlar başvuru şartlarının neler olduğunu merak ederek araştırmaya başladı. Bu yardımla birlikte ailelere 850-1250 TL arası ödeme veriliyor. Peki, kimler yararlanacak, şartlar neler? İşte detaylar!
Aile Destek Programı ödemelerinin 2023 yılında ne kadar olacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.