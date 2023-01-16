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Haberler Ekonomi Ayda 1 kez hesap kartlarına yatacak! PTT'den ailelere 1250 TL ödeme! e-Devlet'ten form doldurup onay almak yeterli! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Ayda 1 kez hesap kartlarına yatacak! PTT'den ailelere 1250 TL ödeme! e-Devlet'ten form doldurup onay almak yeterli! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yardımlar veriliyor ve bunlar için belli başlı şartların taşınması gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ya da PTT üzerinden alınabilen bu yardımların neler olduğu en çok merak edilenler arasında yer alırken bir yandan da başvuru şartlarıyla ilgili araştırmalar sürüyor. Bu desteklerden biri de 850-1250 TL arası veriliyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr
16.01.2023 23:38 - Son Güncelleme: 16.01.2023 23:38
PTT’den ailelere 1250 TL ödeme! Ayda 1 kez hesap kartlarına yatacak! e-Devlet’ten form doldurup onay almak yeterli! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Devlet tarafından birçok alanda destek ödemesi sağlanıyor ve bu yardımlardan maddi durumu yetersiz olanlar yararlanabiliyor. Devletin verdiği yardımlar milyonlarca kişiye ulaşıyor ve şartları karşılayan vatandaşların başvuru yapması yeterli oluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile PTT'den alınabilen ödemelerden önce ilk kez başvuru yapacak olan vatandaşlar başvuru şartlarının neler olduğunu merak ederek araştırmaya başladı. Bu yardımla birlikte ailelere 850-1250 TL arası ödeme veriliyor. Peki, kimler yararlanacak, şartlar neler? İşte detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
PTT’den ailelere 1250 TL ödeme! Ayda 1 kez hesap kartlarına yatacak! e-Devlet’ten form doldurup onay almak yeterli! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

2023 OCAK AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

Bakan Derya Yanık, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

PTT’den ailelere 1250 TL ödeme! Ayda 1 kez hesap kartlarına yatacak! e-Devlet’ten form doldurup onay almak yeterli! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ ARTTI MI, NE KADAR OLDU?
Aile destek yardımı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.

PTT’den ailelere 1250 TL ödeme! Ayda 1 kez hesap kartlarına yatacak! e-Devlet’ten form doldurup onay almak yeterli! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Aile Destek Programı ödemelerinin 2023 yılında ne kadar olacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

PTT’den ailelere 1250 TL ödeme! Ayda 1 kez hesap kartlarına yatacak! e-Devlet’ten form doldurup onay almak yeterli! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

OCAK 2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ KAÇ TL?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

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